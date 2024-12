Mette-Marit bricht öffentlich in Tränen aus

Was steckt dahinter?

1/5 Mette-Marit kann bei einem öffentlichen Auftritt die Tränen nicht zurückhalten. Foto: danapress

Auf einen Blick Kronprinzessin Mette-Marit weint bei Weihnachtskonzert im Seniorenheim

Sohn Marius in Entzugsklinik nach Skandal und Vergewaltigungsvorwürfen

Mette-Marit kämpft mit unheilbarer Lungenkrankheit und royalen Pflichten

Fynn Müller People-Redaktor

Plötzlich wird Kronprinzessin Mette-Marit (51) überraschend emotional. Bei einem Weihnachtskonzert in einem Seniorenheim in Asker kullern ihr die Tränen die Wange runter. Die Musik, die Atmosphäre und die Gesichter der Bewohner berühren die Kronprinzessin offenbar so sehr, dass sie ihre Gefühle nicht zurückhalten kann. Ihr Ehemann, Kronprinz Haakon (51), steht ihr dabei unterstützend zur Seite und hält ihre Hand.

Sind die schweren letzten Wochen Grund für Mette-Marits Gefühlsausbruch? Ihr Sohn Marius Borg Høiby (27) steht im Zentrum eines Skandals. Er befindet sich derzeit in einer Entzugsklinik in Grossbritannien, nachdem er wegen Vergewaltigungsvorwürfen sogar für kurze Zeit in Untersuchungshaft sass.

Mette-Marit ist krank

Die Kronprinzessin, die zusätzlich mit einer unheilbaren Lungenkrankheit kämpft, zeigte sich trotz der belastenden Situation pflichtbewusst. Auf die Frage nach den Weihnachtsvorbereitungen antwortete sie bescheiden: «Nein, ich habe noch nicht alles geschafft.» Ihr Mann Haakon ergänzt liebevoll: «Doch, hast du. Du warst schon sehr fleissig.»

Die aktuelle Situation stellt die norwegische Königsfamilie vor eine Zerreissprobe. Als zukünftige Königin steht Mette-Marit unter besonderer Beobachtung. Ihr Schweigen zu den Vorfällen wird kritisch gesehen. Dennoch versucht sie, ihre royalen Pflichten wie gewohnt wahrzunehmen. Die Ereignisse der letzten Wochen haben aber deutliche Spuren hinterlassen, wie ihr emotionaler Ausbruch zeigt.