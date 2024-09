Den Oberkörper von Marius Borg Høiby schmücken so allerlei Tattoos. Hier ein Stacheldraht, dort eine Raubkatze oder ein seltsamer Smiley. Was aber bedeuten die Motive auf der Haut des 27-Jährigen?

1/5 Man will es kaum meinen, aber unter der eleganten Kleidung von Marius Borg Høiby ...

Silja Anders Redaktorin People

Marius Borg Høiby (27) erhält in letzter Zeit mehr öffentliche Aufmerksamkeit, als ihm lieb sein dürfte. Ein Skandal jagt den nächsten, er soll seine Freundin geschlagen haben, feiert wilde Partys und ist Drogen durchaus nicht abgeneigt.

Nicht nur sein Verhalten macht derzeit aber Schlagzeilen, sondern auch Bilder seines Oberkörpers, der über und über mit zahlreichen Tattoos verziert ist. Natürlich hat jedes Tattoo in der Regel eine ganz eigene Bedeutung für den Träger oder die Trägerin. Manche Hautverzierungen bringen aber auch traditionelle Aussagen mit sich.

Giuseppe La Martin, Inhaber vom Dark Drop Tattoo Studio hat sich die Tattoos von Marius Borg Høiby genauer angeschaut und erklärt die Bedeutung von vier seiner vielen Motive.

Spinnennetz

«Das Spinnennetz ist stark mit der Unterwelt und der rechten Szene verbunden. Das soll nicht heissen, dass dies bei Marius der Fall ist», erklärt der Tätowierer.

Laut der Website desired.de ist das Spinnenetztattoo ein beliebtes Motiv für Gefängnisinsassen. Sie drücken damit symbolisch aus, sich hinter Gittern wie eine Fliege zu fühlen, die im Spinnennetz gefangen ist. Will Marius Borg Høiby mit der Zeichnung ausdrücken, dass er sich hinter den royalen Mauern gefangen fühlt?

Stacheldraht

Auch der Stacheldraht kann laut des Experten entweder ein Hinweis auf die rechte Szene sein. «Sowohl das Spinnennetz als auch der Stacheldraht können auch eine starke Verbindung zur Heimat darstellen, die man vor Eindringlingen verteidigen muss. Oder auch eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe.»

Werbung

Ob Marius mit dem Motiv des Stacheldrahts ausdrücken will, dass er Norwegen vor Eindringlingen beschützen will oder sich zu einer bestimmten Gruppe dazugehörig fühlt, weiss wohl nur er. Der Drang, die Heimat vor Eindringlingen zu beschützen, passt durchaus zur rechten Szene, die sich mit dieser Mentalität brüstet. Das soll jedoch nicht heissen, dass der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51) ein Neonazi ist.

Raubkatzenkopf

Giuseppe La Martina erklärt, dass das Raubkatzentattoo von Marius Borg Høiby ein Cover-up sei. «Man kann zwei Schwalben an den Seiten der Brust unter den Schultern erkennen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Plan war, sie mit einem grösseren Motiv zu überdecken.» Möglicherweise sei dies dann aber nie gemacht worden, weil es entweder zu schmerzhaft für den jungen Mann war, oder der Tätowierer der Aufgabe nicht gewachsen war. «Unabhängig davon könnte die Panther-Tätowierung Stärke und Durchsetzungskraft symbolisieren, aber kombiniert mit der Rose im Maul, zeigt sie die Doppelnatur des Tieres: wild und tödlich, aber gleichzeitig zart.»

Verzerrter Smiley

«Das deformierte Smiley deutet auf die Undergroundszene hin, mit Party, Drogen oder einer erzwungenen, oberflächlichen Fröhlichkeit», erklärt Giuseppe La Martina gegenüber Blick.

Dass Marius Borg Høiby zu Drogen und Partys nicht Nein sagt, hat er in der Vergangenheit mehrfach bewiesen.

Werbung

Ob der 27-Jährige tatsächlich mit seiner Körperverzierung etwas aussagen oder sich politisch positionieren will, ist unklar. Jedes Tattoo ist letztlich individuell und so auch dessen Bedeutung für den Träger. Er entschied sich jedoch für Motive im «Old School»-Stil, wie La Martina erklärt. «Das ist ein Stil, der eine sehr klare Symbolik hat», so der Experte. Er betont jedoch, dass Marius Borg Høiby aufgrund seiner Tattoo-Wahl nicht sofort in eine Schublade gesteckt werden kann. «Meiner Meinung nach könnte es einfach ein junger Typ sein, der gerne feiert und Spass hat», schliesst Giuseppe La Martina.