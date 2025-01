21. Geburtstag in Krisenzeiten

Königsfamilie von gesundheitlichen Problemen und Skandalen geplagt, braucht Unterstützung

Endlich einmal wieder schöne Nachrichten aus dem gebeutelten norwegischen Königshaus: Prinzessin Ingrid Alexandra wird am 21. Januar 21 Jahre alt. Zu diesem Anlass veröffentlichte der Palast mehrere Fotos der künftigen Thronfolgerin. Diese zeigen sie während ihrer Militärausbildung, aber auch bei privaten Anlässen. Derweil gehen Royal-Experten davon aus, dass die nun 21-Jährige bald weitere königliche Pflichten übernehmen wird.

Fröhlich beim Militärdienst und an der Seite ihres kleinen Bruders

Auf dem ersten Bild strahlt die Prinzessin in Militäruniform vor einem Panzer. Auch bei einem Manöver im Wald ist sie zu sehen. Daneben gibt es Schnappschüsse von einem sommerlichen Bootsausflug und einer Skitour. Ein fünftes Bild zeigt sie mit ihrem Bruder Prinz Sverre Magnus (19). Die Geschwister sitzen darauf in eleganter Kleidung nebeneinander. «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Prinzessin Ingrid Alexandra! Die Prinzessin, die derzeit ihren Militärdienst bei den norwegischen Streitkräften ableistet, wird 21 Jahre alt», heisst es zu den Bildern auf der Instagramseite des Königshauses.

Wie und wo die Prinzessin ihren Ehrentag verbringt, wurde nicht bekannt gegeben. Wahrscheinlich wird sie sich im Skjold-Lager in Tromsø aufhalten, wo sie seit einem Jahr ihre militärische Ausbildung absolviert. Bereits im vergangenen Jahr feierte sie ihren 20. Geburtstag im Militärlager - das erste Mal ohne ihre Familie.

Die soll aber laut verschiedener Royal-Beobachter künftig verstärkt auf die junge Frau zählen wollen. Denn: Personelle Verstärkung durch die Sympathieträgerin können die norwegischen Royals gut gebrauchen. Die Königsfamilie wird seit geraumer Zeit von einigen Sorgen geplagt. Da sind zum einen gesundheitliche Probleme. Königin Sonja (87) erholt sich derzeit zu Hause von einer Operation. Der Ehefrau von König Harald (87) war ein Herzschrittmacher implantiert worden. Auch der König erhielt bereits im vergangenen Jahr einen Herzschrittmacher und tritt seitdem kürzer. Ingrid Alexandras Mutter Mette-Marit (51) leidet seit Jahren an einer chronischen Lungenfibrose, weshalb sie für Termine auch immer mal wieder ausfällt.

Gesundheitliche Sorgen und Skandale um Ingrids Stiefbruder

«Der königliche Haushalt ist mittlerweile so unterbesetzt, dass er nicht mehr in der Lage ist, alle seine Aufgaben zu erfüllen, während er sich gleichzeitig in einer schweren Vertrauenskrise befindet», bilanziert Royal-Experte Trond Norén Isaksen. Zwischen dem Ende ihrer Militärausbildung im April und dem Beginn eines Studiums im Sommer könnte die Prinzessin deshalb verstärkt Termine für die Königsfamilie übernehmen.

Ingrid Alexandra ist die älteste Tochter von Kronprinz Haakon (51) und seiner Frau Mette-Marit, die seit 2001 verheiratet sind. Neben Ingrid Alexandra hat das Paar noch Sohn Sverre Magnus. Mette-Marit brachte ihren erstgeborenen Sohn Marius Borg Høiby (28) aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe. Er sorgt seit dem Sommer 2024 für dramatische Skandale. Mehrere Frauen erhoben schwere Anschuldigungen gegen ihn. Er soll sich missbräuchlich verhalten haben und wurde mehrfach festgenommen.