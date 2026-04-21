TV-Moderator Lukas Koch ist tot. Der ehemalige Kika-Star, der am 20. Januar 2025 verstarb, litt an Depressionen. Seine Schwester bestätigte jetzt den Verlust des beliebten Entertainers.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-Kika-Moderator Lukas Koch starb am 20. Januar 2025

Er litt jahrelang an Depressionen und zog sich aus Öffentlichkeit zurück

Karriere begann 2000, 2012 für Grimme-Preis nominiert War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Lukas Koch, früherer Moderator des Kindersenders Kika, ist tot. Wie seine Schwester Manuela Friedrich gegenüber «Bunte» bestätigt, verstarb Koch bereits am 20. Januar 2025. Der Moderator litt jahrelang unter Depressionen und zog sich in den letzten Jahren zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück.

Bekannt wurde Lukas Koch durch seine fröhliche und herzliche Art. Seine Karriere begann im Jahr 2000 beim Musikkanal Viva, wo er unter anderem mit Milka Loff Fernandes (45) und Oliver Pocher (48) zusammenarbeitete.

Nominierung für Grimme-Preis

Zwei Jahre später wechselte er zu Kika, wo er schnell zum Publikumsliebling avancierte. Später stand er auch für 3sat und ZDFkultur vor der Kamera. 2012 wurde er für den renommierten Grimme-Preis nominiert.

Seine Schwester beschreibt ihn im Gespräch mit «Bunte» als einen Menschen mit «sensiblem Wesen», der «die Sonne in einen Raum brachte». Sie sagt: «Er hatte ein so einnehmendes Wesen. Er konnte Leute motivieren, hatte immer einen passenden Spruch auf Lager und war unglaublich lustig. Ich hoffe, dass seine sensible Seele endlich Frieden findet.» Die genaue Todesursache ihres Bruders nennt sie nicht.

Auch Menschen aus der Medienbranche zeigen sich tief betroffen. Künstlermanager Fred Bauer (56), der Koch über Jahre hinweg begleitete, sagte zu «Bunte»: «Lukas war ein besonderer Mensch, der in keine Form oder Schublade passte.» Trotz des Endes ihrer geschäftlichen Beziehung seien sie Freunde geblieben, so Bauer weiter.

Pocher und Koch verloren sich aus den Augen

Ehemalige Kollegen wie Oliver Pocher und Milka Loff Fernandes erinnern sich ebenfalls an die gemeinsame Zeit mit Koch. Pocher erklärte gegenüber «Bunte»: «Wir haben uns in den letzten Jahren zwar aus den Augen verloren, aber es ist immer schade, wenn man Leute, mit denen man einen Teil des beruflichen Weges gegangen ist, dann so früh versterben.»

Auf Instagram schreibt Milka Loff Fernandes über Koch: «Er brachte die Leute zum Lachen. Er hatte eine charismatische Ausstrahlung. Er war ein herzensguter Mensch. Und er hat es nicht geschafft. Wir haben vor Jahren zusammengearbeitet – nicht lange, nicht eng, aber lange genug, um mir die Tragweite seines Verlustes vor Augen zu führen.»