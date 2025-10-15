Kylie Jenner veröffentlicht ihren ersten Song. Die Kollaboration mit dem Pop-Trio Terror Jr knüpft an frühere Spekulationen an und markiert möglicherweise eine Rückkehr zum Glamour-Look der 2010er-Jahre.

1/8 Kylie Jenner brachte am 14. Oktober ihren ersten Song, in Kollaboration mit der Popgruppe Terror Jr, raus. Foto: Getty Images for Vanity Fair

Kylie Jenner (28) greift jetzt auch noch zum Mikrofon: Am 14. Oktober 2025 veröffentlichte die US-Amerikanerin ihren ersten Song mit dem Titel «Fourth Strike» auf Youtube. Das Video zum Song hat mittlerweile über eine halbe Million Aufrufe und entstand in Kollaboration mit der Musikgruppe Terror Jr. Weder der Zeitpunkt noch das Thema des Songs sind Zufall.

«Fourth Strike» ist eine musikalische Hommage an das Jubiläum ihrer Make-up-Linie Kylie Cosmetics. Die sogenannten «Lip Kits» – ein Paket, bestehend auf Lipliner und Lipgloss – waren das Projekt, das Kylie Jenner vor zehn Jahren zur Selfmade-Milliardärin machten und die Make-up-Industrie bis heute prägen. 2015 veröffentlichte die Influencerin ein Video mit dem Song «Three Strikes» von Terror Jr. Ihre Fans vermuteten damals, dass Kylie heimlich selbst hinter dem Mikro stand. Mit der neuen Kollaboration knüpft sie an genau dieses Mysterium an und entfacht nostalgische Gefühle nach einer Zeit, in der die sozialen Medien noch ungefiltert, spontan und spielerisch waren.

#TMB (take me back) 2015

2015 war aber mehr als nur ein gutes Jahr für Kylies «Lip Kits». Es war der Moment, in dem die Generation Z die sozialen Medien neu definierte. Snapchat, Instagram, Youtube, alles wurde zur Bühne für Identität, Kreativität und Selbstinszenierung. Kylie Jenner war mittendrin und eine der Ersten, die das Spiel verstand.

Die Amerikanerin nutzte den kulturellen Wandel, den die Gen Z auslöste, mit bemerkenswertem Instinkt: kein klassisches Marketing, keine Plakatkampagnen, nur ein Snapchat-Post. Damit erfand die damals 17-Jährige das Influencer-Marketing neu und machte Lipliner zum Symbol einer ganzen Ära. Bis heute ist das Übermalen der Lippen ein Trend und fast schon ein Markenzeichen der Beauty-Kultur.

2010 Comeback

In den letzten Jahren dominierte jedoch ein anderer Look: die Zeit der «Clean Girls», minimalistisch, natürlich und fast unsichtbar geschminkt. Mit dem Comeback von «King Kylie» könnte sich das nun wieder ändern. Dunkle Lidschatten, stark betonte Augenbrauen, kontrastreiche Konturen, der Glamour der 2010er könnte zurückkehren.

