Am 21. September starb Kyle Kennedy, die Enkelin von Robert «Bobby» F. Kennedy (1925–1968), im Alter von nur 42 Jahren. Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt, die Ermittlungen laufen.

Vor sechs Jahren erlitt Kyle Kennedy eine Rückenmarksverletzung, war seither gelähmt und sass im Rollstuhl. Es war nicht der einzige Schicksalsschlag, den Kyle Kennedy in ihrem viel zu kurzen Leben durchmachen musste. Sie hinterlässt nach ihrem Tod zwei Söhne, Connor (12) und Declan (10). Eigentlich hatte Kyle Kennedy jedoch drei Kinder, denn Connor hatte ursprünglich eine Zwillingsschwester. Das Mädchen starb jedoch schon kurz nach der Geburt. Nach dem Tod von Kyle Kennedy wird nun wieder das Gespräch um den sogenannten «Fluch der Kennedys» laut, der den Familienclan seit jeher heimsuchen soll. Doch was hat es damit genau auf sich?

Morde, Unfälle, Überdosen

Seit Jahrzehnten spricht man bei Todesfällen in der Kennedy-Familie vom «Kennedy-Fluch», da die Dynastie den Eindruck macht, von besonders viel Unglück heimgesucht zu werden. Die Legende besagt, dass ein Rabbiner den Familienpatriarchen Joseph P. Kennedy verflucht haben soll. Hier gibt es zwei Versionen, wie dieser Fluch zustande kam. Die populärste Erzählung spricht davon, dass ein orthodoxer Rabbiner Kennedy verfluchte, da dieser aufgrund seiner angeblichen antisemitischen Ansichten den Jüdinnen und Juden im Holocaust seinen Beistand verweigerte. Er soll jüdischen Personen, die in die USA fliehen wollten, Visa verwehrt haben. Aus Wut und Verzweiflung soll der Rabbiner die Kennedy-Dynastie verflucht haben, sodass keiner von Joseph P. Kennedys Nachkommen jemals dauerhaftes Glück im Leben finden solle.

Eine etwas leichtere Variante des Fluchursprungs besagt, dass Kennedy auf einem Schiff mit einem Rabbiner in eine Auseinandersetzung geriet und diesen angeblich gedemütigt haben soll. Also soll der Rabbiner am Ende der Reise die Nachkommen von Kennedy verflucht haben. Natürlich gibt es keine wissenschaftlichen Nachweise für einen solchen Fluch. Zudem sind die Kennedys eine Grossfamilie, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Unglücksfälle sich potenziell häufen beziehungsweise mehr auffallen, wenn diese oft in Verbindung zu einer bestimmten Familie stehen.

Hier ist eine kleine Übersicht über nur einige der vielen Tragödien, die die Kennedys über die Jahrzehnte durchstehen mussten – zum Teil sogar selbst verschuldet:

1941 lässt Joseph P. Kennedy an seiner ältesten Tochter Rosemary eine Lobotomie durchführen. Über die Hintergründe dazu gibt es verschiedene Theorien. Fakt ist jedoch, dass Rosemary Kennedy nach diesem Eingriff für den Rest ihres Lebens schwer behindert war. 2005 starb sie schliesslich.

1944 stirbt Joseph P. Kennedy Jr. bei einem Flugzeugunglück. Im selben Jahr fällt der Ehemann von Kathleen Kennedy-Cavendish im Zweiten Weltkrieg. Vier Jahre später stirbt Kathleen selbst bei einem Flugzeugunglück.

1956 erleidet Jackie Kennedy eine Totgeburt. Acht Jahre später stirbt ihr jüngstes Kind nur zwei Tage nach der Geburt.

1963, im selben Jahr, in dem John F. und Jackie Kennedy ihr Kind verlieren, wird der damalige US-Präsident John F. Kennedy in Dallas erschossen – seine Frau sitzt im offenen Auto neben ihm und muss mitansehen, wie ihr Ehemann stirbt.

1968 wird auch Robert F. Kennedy erschossen

1984 erleidet der Sohn von Robert F. Kennedy, David Anthony, eine Überdosis und stirbt

Einige Jahre später, 1997 stirbt ein weiterer Sohn von Robert F. Kennedy. Michael LeMoyne verunglückt beim Skifahren tödlich

Zwei Jahre später verlieren John F. Kennedy Jr., seine Frau Carolyn Bessette-Kennedy und ihre Schwester ihr Leben bei einem Flugzeugabsturz

2012 wird die Ex-Frau von Robert F. Kennedy Jr. tot aufgefunden, bis heute geht man von Suizid aus

2019 stirbt die Enkelin von Robert F. Kennedy an einer Überdosis, nur ein Jahr später stirbt eine weitere Enkelin von ihm, Maeve Fahey Townsend

Es sind die grossen Tragödien, die die Leute von einem Kennedy-Fluch überzeugen. Die vielen gescheiterten Ehen und unglücklichen Beziehungen werden dabei beinahe nebensächlich, tragen ihren Teil aber dazu bei, dass die Überzeugung eines Fluchs auf der Familie weiterbesteht.