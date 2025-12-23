María José Calderón ist tot. Die junge Frau war eine kolumbianische Influencerin. Kurz vor Weihnachten kam sie nun auf tragische Weise ums Leben.

Darum gehts Kolumbianische Influencerin María José Calderón ist tot

Starb bei Töff-Unfall mit nur 23 Jahren

María José Calderón verzeichnete auf Social Media rund 50'000 Follower

Silja Anders Redaktorin People

Die kolumbianische Influencerin María José Calderón ist am Donnerstag, dem 18. Dezember, bei einem Töff-Unfall ums Leben gekommen. Sie wurde nur 23 Jahre alt.

Nach Berichten der Regionalmedien «El Tiempo» und «El Colombiano», die sich auf Angaben des Medellín Mobility Secretariat berufen, war Calderón kurz vor Mittag auf einer stark befahrenen Strasse in Medellín unterwegs, als sie mit dem Heck eines Lastwagens kollidierte, der plötzlich wegen eines Fussgängers bremsen musste.

Leidenschaft für Social Media und Tanz

Calderón war in den sozialen Medien unter dem Nutzernamen «la mayits» bekannt und erreichte über 50'000 Follower auf Instagram und Tiktok. Dort teilte sie hauptsächlich Lifestyle-Inhalte.

Nach Bekanntwerden des tragischen Unfalls meldete sich ihr enger Freund, der bekannte Streamer Westcol, live auf Twitch zu Wort. «Vor etwa zwei Stunden ist jemand, der uns sehr nahestand, bei einem Autounfall gestorben», sagte er.

Neben ihrer Online-Präsenz war Calderón auch für ihre Leidenschaft für urbanen Tanz und Boxen bekannt. Ihr Tanzstudio, die Fénix Academia de Técnicas Aéreas, würdigte sie in einer Stellungnahme als Frau von «reiner Ausdruckskraft, unerwartetem Lachen, intensivem Blick und einer Art schöner Verrücktheit, die sich nie entschuldigte, einfach zu sein.»

Weiter hiess es in der Erklärung: «Sie liebte die Welt mit ehrlicher, grenzenloser Hingabe – und zugleich hatte sie dieses zutiefst menschliche Verlangen, selbst geliebt zu werden, tief und aufrichtig. Sie hinterliess Emotionen, Fragen, kreative Funken, aufrichtige Umarmungen und diese einzigartige Art, präsent zu sein, selbst wenn alles im Chaos versank. Ihre Energie schwingt weiter – in der Akademie, in jeder Bewegung, die wagt, tiefer zu fühlen, und in jedem Menschen, der sich erlaubt, authentisch zu sein.»