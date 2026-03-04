Eva Habermann hat sich kurz nach ihrem 50. Geburtstag für das «Playboy»-Magazin fotografieren lassen. Der TV-Star will sich «stark wie eine Löwin» präsentieren und seine Kritiker mit den Bildern schockieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eva Habermann zeigt sich im April-«Playboy»-Cover mit 50 Jahren

Nach 30 Jahren Ablehnung entschied sie sich bewusst für das Shooting

«Playboy»-April-Ausgabe ab 5. März erhältlich, exklusiv mit neuen Fotos War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Eva Habermann (50) hat für das «Playboy»-Cover der April-Ausgabe die Hüllen fallenlassen. Mit den Fotos, die kurz nach ihrem 50. Geburtstag entstanden, will die Schauspielerin anecken. «Wenn du mit 50 so ein Shooting machst, dann hast du viele Leute, die das super finden, und natürlich auch die, die sagen: ‹Wie kann sie nur?!›», erzählt sie im Interview mit dem Magazin. Doch den Menschen genau diese Reaktionen zu entlocken, mache ihr «fast Spass».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Unter ihren Kritikern stelle sie sich etwa Menschen vor, «die sagen: ‹Sie hat doch gerade ein Buch geschrieben, wie kann sie danach ein Playboy-Shooting machen?› Weil sie einem absprechen, intelligent zu sein, wenn man sich auszieht.» Doch sie will nicht in eine Schublade gesteckt werden. «Man kann alles gleichzeitig sein, was man möchte», betont sie. Schliesslich sei sie selbst neben ihrem Schauspielberuf auch Filmemacherin, Produzentin, Autorin, Sängerin und Coachin. «Ich bin heute viel mehr, als ich jemals war.»

Sie ist «unglaublich stolz» auf die «Playboy»-Fotos

Habermann zufolge hätte sie bereits vor drei Jahrzehnten das Cover-Shooting absolvieren können. «Ich habe die ‹Playboy›-Anfragen 30 Jahre lang abgelehnt und irgendwann beschlossen: Ja, ich mache das zum 50.! Tatsächlich war das Shooting dann wenige Tage nach meinem Geburtstag», verrät sie. Nervös sei sie vor der Kamera nicht gewesen. «Klar, es gehört Mut dazu, vor anderen wörtlich die Hosen runterzulassen, aber das kann ich jetzt mit 50 sehr viel besser, als ich es mit 20 konnte.»

Sie sei «unglaublich stolz» auf die Fotos und könnte nicht zufriedener sein. «Ich wollte zu sehen sein, wie ich mich gerade fühle – frei, stark wie eine Löwin und so aufgeräumt wie noch nie zuvor in meinem Leben», erzählt Habermann. Genau das würden die Bilder zeigen.

«In den letzten Jahrzehnten habe ich extrem viel Schönes erlebt, war aber auch in wirklich schweren Situationen», ergänzt der TV-Star. 2018 starb ihre Mutter nach einem schweren Sturz. Wenige Jahre zuvor hatte sie sich wegen Depressionen in eine psychosomatische Klinik einweisen lassen. «Wenn du dich durch so etwas hindurchgekämpft hast, gehst du gestärkt daraus hervor und hast eine ganz andere Gelassenheit», sagt Habermann jetzt.

Die April-Ausgabe des «Playboy» mit Eva Habermann ist ab dem 5. März erhältlich.