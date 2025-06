Das neue Albumcover von Sabrina Carpenter schockiert Fans. Die US-Sängerin inszeniert sich zwischen Provokation und Männerfantasie, was zu hitzigen Diskussionen in den sozialen Medien führt.

1/5 Mit diesem Bild wirbt Sabrina Carpenter für ihr neues Album «Man’s Best Friend», das am 29. August 2025 erscheint. Foto: Instagram/sabrinacarpenter

Darum gehts Sabrina Carpenter provoziert mit neuem Albumcover und erntet Kritik

Inszenierung erinnert an Madonna und Katy Perry

26-jährige Sängerin veröffentlichte kürzlich ihre neue Single «Manchild» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patricia Broder Redaktorin People

Blonde Haare, ein enges Kleid und Popstar Sabrina Carpenter (26) auf allen vieren. Vor ihr steht ein Mann in schwarzer Hose, das Gesicht ist nicht zu sehen. Nur eine Hand greift nach Carpenters Haaren, zieht daran, als sei sie eine Puppe. Nein, das ist keine einschlägige Filmszene, sondern ein Bild, das Sabrina Carpenter auf Instagram veröffentlicht hat. «Mein neues Album ‹Man’s Best Friend› erscheint am 29. August 2025», erklärt die Sängerin.

Carpenters Coverbild, das sich zwischen Provokation und Männerfantasie bewegt, schlägt im Netz bereits hohe Wellen. «Was denkt sie sich dabei?», fragt ein User auf X. «Dümmster Mensch», schimpft ein anderer. «Mädchen, steh auf. Habe etwas Respekt vor dir selbst», findet eine Nutzerin auf Reddit. Eine andere fragt sich: «Warum kann er nicht auf allen vieren sein und sie packt ihn an den Haaren?» Ein anderer meint nüchtern: «Ich weiss nicht, warum die Leute überrascht sind. Sie beschäftigt sich seit dem ersten Tag mit dem männlichen Blick und verkleidet dies als empowernd und feministisch.»

Zwischen Unterwerfung und Selbstdarstellung

Die Inszenierung des ehemaligen Disney-Stars Sabrina Carpenter zwischen Unterwerfung und provokanter Selbstdarstellung erinnert stark an Madonna (66) oder Katy Perry (40). Madonna sorgte bereits in den 1980er- und 1990er-Jahren mit angedeutetem Sex mit einem Priester und dem Provokationsalbum Erotica für Aufsehen. Katy Perry trug letztes Jahr im Musikvideo zu ihrer Single «Woman's World» kaum mehr Kleider am Körper und hantierte provokativ mit einem Sextoy. Statt freudiger Erregung erntete die Sängerin für ihren Auftritt harsche Kritik.

Ähnlich entrüstet zeigen sich jetzt also auch manche Fans von Sabrina Carpenter. Die US-amerikanische Sängerin startete ihre Karriere schon früh, der Durchbruch gelang ihr aber vergleichsweise spät. 2024 eroberte sie mit ihrem Song «Espresso» die internationalen Charts und holte sich Preis um Preis. Carpenter, die eben erst ihre neue Single «Manchild» veröffentlicht hat, liebt es, mit Anzüglichkeiten zu spielen. Eine Kostprobe davon gab es auch bei den BRIT-Awards anfangs März, wo sie ihre beiden Hits «Espresso» und «Bed Chem» zum Besten gab. Während «Bed Chem» räkelte sie sich in roter Lingerie und Netzstrumpfhosen auf einem Bett, bevor sie am Ende der Performance vor einem ihrer Tänzer auf die Knie ging – dieser zwinkerte daraufhin in die Kamera.

Ob Sabrina Carpenters neuste Inszenierung ein kluger Tabubruch oder blosse Provokation ist, darüber lässt sich streiten. Aufmerksamkeit sichert sie sich mit ihrem neuen Coverbild allemal.