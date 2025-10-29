Jack White hinterliess vor seinem Tod vier Abschiedsbriefe. Die Kripo hat diese nun an die Empfänger verschickt, nachdem die Todesursache als Selbsttötung festgestellt wurde. White soll nahezu mittellos verstorben sein und Schulden hinterlassen haben.

Nachdem Musikproduzent Jack White (†85) am 16. Oktober tot in seiner Berliner Villa aufgefunden wurde, bestätigte sein Anwalt gegenüber «Bild» nun, dass es sich um Suizid handelte.

Jetzt kommt zum Vorschein, dass White, der bürgerlich Horst Nussbaum heisst, vor seinem Tod vier Abschiedsbriefe verfasste. Die Kripo fand diese bei ihren Ermittlungen in Whites Haus, hielt diese jedoch vorerst zurück.

Haushälterin fand Leiche

Nun wurden die Briefe an ihre entsprechenden Empfänger versandt, wie «Bild» weiss. Einer der Briefe soll an Jack Whites langjährige Haushaltshilfe adressiert gewesen sein, die seit fast 20 Jahren für den Produzenten tätig war und auch seine Leiche entdeckte.

Die Kriminalpolizei hatte die Briefe zunächst sichergestellt und erst nach offizieller Feststellung der Todesursache an die Empfänger weitergeleitet. Es handelt sich dabei nicht um testamentarische Verfügungen, sondern möglicherweise um Erklärungen für seinen Freitod und Hinweise auf die Verteilung persönlicher Gegenstände.

Rechtsanwalt Sebastian Loewe bestätigte gegenüber «Bild»: «Die Leiche meines langjährigen Mandanten Jack White ist von der Staatsanwaltschaft Berlin freigegeben worden. Das Todesermittlungsverfahren ist abgeschlossen. Als Todesursache wurde eine Selbsttötung festgestellt.»

White starb nahezu mittellos

Trotz seines Erfolgs als Produzent soll White nahezu mittellos verstorben sein und erhebliche Schulden hinterlassen haben. Seine sterblichen Überreste werden eingeäschert und in Köln, seiner Geburtsstadt, beigesetzt. Dort ruht bereits seine Schwester Brigitte seit 2012. Auch die Urne seiner Mutter Käthe, die White jahrelang bei sich aufbewahrt hatte, soll dort ihre letzte Ruhestätte finden.

Der siebenmalige Vater hinterlässt eine musikalische Legende, aber auch viele offene Fragen zu den Umständen seines Todes. Die Abschiedsbriefe könnten möglicherweise Aufschluss über seine letzten Gedanken und Motive geben.