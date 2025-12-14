Der Schlagerstar feierte einen Hit nach dem anderen mit Songs wie «Mendocino». Wie geht es dem deutschen Sänger heute?

Bis nach Mendocino, einem Städtchen an der kalifornischen Pazifikküste, hat es Sänger Michael Holm (82) bis heute zwar nicht geschafft. Und doch verdankt er diesem Ort einen seiner grössten Erfolge: «Mendocino» (1969) wurde zu einem Hit, der sein Leben prägte. In den 70er-Jahren folgte Triumph auf Triumph – «Tränen lügen nicht» und «Wart’ auf mich» wurden zu Liedern, die ganze Generationen begleiteten. Auch als Songschreiber glänzte Holm, bescherte Freddy Quinn (94) und Bata Illic (86) grosse Erfolge. Bis heute veröffentlicht er neue Songs und ist ein gern gesehener Gast in Shows, etwa bei Giovanni Zarrella (47).

Und privat? Holm hat kaum öffentlich sichtbare Schattenseiten. 2008 wurde bekannt, dass er in finanzielle Schwierigkeiten geraten war. Seine Firma musste Konkurs anmelden, mehrere hunderttausend Euro waren verloren. Doch Holm liess sich nicht beugen. Er verkaufte sein grosses Bauernhaus mit 17 Zimmern in Oberbayern, gab Pferde, Enten und Schweine ab. «Mit dem Erlös aus dem Hausverkauf habe ich einen enormen Gewinn gemacht.» Der Hof habe zu viel verschlungen – er wollte die Chance nutzen und sein Leben neu ordnen.

Für Liebes-Schlagzeilen sorgte seine Beziehung mit «Klimbim»-Ulknudel Ingrid Steeger (1947–2023), die er einst heiraten wollte. Doch sie entschied sich gegen ihn – und für einen Grosswildjäger.

Herz verschenkt

1991 fand Holm sein Glück mit Ehefrau Beate (63), die er liebevoll Bimbi nennt. Mit ihr hat er zwei Kinder: Maximilian (31) und Anna-Franziska (30). «Ich kann meiner Frau nicht genug danken», sagt er voller Wärme. «Sie hält mir seit Jahren den Rücken frei, kümmert sich um die Kinder und alles andere. Sie hat wirklich alles im Griff, sodass ich mir erlauben kann, der etwas abgehobene Spinner von Weilheim zu sein», sagt der Wahl-Bayer lachend. An Beate bewundert er besonders ihr Gespür für Tiere. «Sie ist die Hundeflüsterin Oberbayerns. In kürzester Zeit bringt sie Problemtiere wieder auf den richtigen Weg. Es ist so beeindruckend, sie dabei zu beobachten. Dafür liebe ich sie auch.» Wenn der Sänger daheim ist, packt er gerne mit an: «Ich bin für das Ein- und Ausräumen von Maschinen zuständig.»