Kim Kardashian gibt im «Call Her Daddy»-Podcast ehrliche Einblicke. Die Unternehmerin spricht über ihre hohen Stylingkosten, die komplizierte Beziehung zu Ex Kanye West und ihre veränderte Einstellung zu Untreue.

Darum gehts Kim Kardashian gibt überraschende Antworten im «Call Her Daddy»-Podcast

Kardashian spricht offen über ihre Co-Elternschaft mit Kanye West

Seit langem fiebern die Fans von Kim Kardashian (44) und dem «Call Her Daddy»-Podcast diesem Moment entgegen: Die Reality-Ikone ist zu Gast in der beliebten Show auf Spotify. Alex Cooper (31), die Moderatorin, macht damit den Traum vieler wahr – und Kim Kardashian enttäuscht nicht. In der fast zweistündigen Folge gibt die vierfache Mutter überraschende und ehrliche Antworten, die für Gesprächsstoff sorgen.

«Call Her Daddy» ist ein US-amerikanischer Podcast, der 2018 von Alexandra Cooper und Sofia Franklyn gegründet wurde. Nach einem öffentlichen Streit führt Cooper den Podcast seit 2020 allein weiter. Heute spricht sie in tiefgehenden Interviews mit Prominenten wie Hailey Bieber (28), Miley Cyrus (32) und jetzt auch Kim Kardashian. Blick hat die fünf spannendsten Fakten aus der neusten Folge zusammengefasst.

1 So viel kostet Kim Kardashians Look pro Jahr

Im Podcast erzählt Kim Kardashian, dass ihre Haare und ihr Make-up bezahlt werden, wenn sie sich für die Arbeit stylen muss – zum Beispiel für die Dreharbeiten der Serie «The Kardashians». Sie erklärt: «Ich versuche immer, dass alles bezahlt wird, damit ich es nicht selbst bezahlen muss.» Trotzdem fügt sie hinzu: «Es könnte eine Million kosten, diese Haare sind definitiv nicht günstig.»

2 Wann sah Kanye West seine Kids zuletzt?

Alex Cooper fragt Kim Kardashian, wie es sei, mit Kanye West eine Co-Elternschaft zu führen. Die Unternehmerin antwortete zunächst mit einem ironischen: «Was denkst du, wie es ist, mit Kanye West eine Co-Elternschaft zu führen?» Anschliessend berichtete Kardashian offen über die Herausforderungen, ihre Kinder schützen zu wollen und gleichzeitig deren Beziehung zu Kanye West zu unterstützen. Sie begrüsse eine gute, gesunde Beziehung zwischen ihren Kindern und deren Vater. West sehe die Kinder, wann immer er wolle. Diese wiederum seien es gewohnt, dass ihr Vater viel unterwegs ist. Dennoch seien inzwischen ein paar Monate vergangen, seitdem sich der Rapper zuletzt bei ihnen gemeldet habe.

3 Wie teuer ist eine Milch?

«Ich habe kein Konzept davon, was einfache Dinge kosten, na ja … Ich wüsste gerne ein wenig mehr darüber, wie viel eine Milch kostet, zum Beispiel», gestand die Milliardärin im Gespräch mit Alex Cooper. Nutzer auf X und Reddit zeigten sich empört. Kommentare wie «Eine Million für Haare und Make-up, aber nichts über Lebensmittel wissen? Klingt, als lägen ihre Prioritäten völlig falsch» machten die Runde.

4 Ungewohnte und ungewollte Geschenkaktion von Kanye West

Kim Kardashian spricht offen über die Episoden ihres Ex-Mannes Kanye West, der seit mehreren Jahren an einer bipolaren Störung leidet. Während solcher Phasen soll das Zusammenleben besonders schwierig gewesen sein, erinnert sich Kardashian zurück. «Ich kam nach Hause, wir hatten ungefähr fünf Lamborghinis, und wenn er eine Episode hatte, waren sie alle weg. Und ich dachte: ‹Oh, warte. Wo sind all unsere Autos? Zum Beispiel mein neues Auto?› Er verschenkte sie an all seine Freunde», so die Unternehmerin.

5 So reagiert Kim Kardashian, wenn ihr Partner sie betrügt

Heute sei die vierfache Mutter deutlich ruhiger. Wenn ihr Partner sie betrüge, reagiere sie zunächst gelassen: «Hm, okay, interessant», so soll ihre Reaktion in etwa ausgesehen haben, demonstriert Kim Kardashian. Gleichzeitig betont sie, dass sie immer das Gespräch mit der Person suche, mit der ihr Partner sie betrogen habe, um der Sache auf den Grund zu gehen. Früher sei sie allerdings ganz anders gewesen: «Zuvor habe ich die Frauen angerufen und sie angeschrien – das tat sehr gut. Aber heute mache ich das auf eine ruhige Art.»



