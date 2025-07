Tine Wittler taucht nach 15 Jahren wieder auf

Tine Wittler, bekannt aus der RTL-Sendung «Einsatz in 4 Wänden», zeigte sich kürzlich an einem Event in Deutschland. Nach dem Ende ihrer TV-Karriere 2013 hat sich die 52-Jährige aber nicht zur Ruhe gesetzt – im Gegenteil.

Darum gehts Tine Wittler kehrt ins Rampenlicht zurück und strahlt wie vor 20 Jahren

Wittler ist Schriftstellerin, Filmproduzentin, Sängerin und setzt sich für Körpervielfalt ein

Seit 2017 lebt sie in einer 60-Personen-Gemeinde, 130 Kilometer von Hamburg entfernt

In den 2000er-Jahren kannten jeder ihren Namen: Tine Wittler (52). Bekannt für ihren blonden Bob, das breite Lächeln – aber vor allem für ihr handwerkliches Geschick. Ab 2003 flimmerte ihre TV-Sendung «Einsatz in 4 Wänden» regelmässig auf RTL über die Bildschirme. Darin wurden Zuschauerwohnungen respektive einzelne Räume von Tine Wittler und ihrem Team umgestaltet.

Nach zehn Jahren war 2013 Schluss, weil die Einschaltquoten stark sanken, wurde die Sendung eingestellt. In der breiten Öffentlichkeit wurde es ruhig um Wittler. Nun zeigte sie sich am Dienstag an einem Event in Deutschland und strahlte dabei ebenso breit in die Kamera wie vor 20 Jahren.

Doch wo steckte sie all die Jahre? Wittler, die bereits vor ihrer grossen TV-Karriere mehrere Bücher geschrieben hatte, betätigte sich erneut als Schriftstellerin. Eines ihrer Bücher wurde sogar verfilmt. Für die Dokumentation «Wer schön sein will, muss reisen» stand sie als Protagonistin vor und als Filmproduzentin hinter der Kamera.

Wittler ist ein Tausendsassa: Sie singt Chansons, setzt sich für Körpervielfalt und Körperakzeptanz in den Medien und der Gesellschaft ein, gründete ein Plus-Size-Modelabel, macht einen Podcast und Kunst und spielt Theater. Seit 2017 lebt sie in der 60-Personen-Gemeinde Jabel, 130 Kilometer von Hamburg entfernt. Und zwar in einem 200 Jahre alten Bauernhaus, wie T-Online berichtet. Dort hat sie einen eigenen Veranstaltungsraum, den sie «Wittlerins Wohnzimmer» nennt und in dem es nebst Konzerten auch Lesungen, Aufführungen und Coachings gibt. Langweilig wird es in ihrem Leben bestimmt nicht.

Die Nullerjahre waren die Zeit der Wohnsendungen. Neben Tine Wittler schwangen weitere Moderatorinnen den Hammer. Was sie heute machen? Blick liefert einen Überblick.

«Do it Yourself – S.O.S.» (Prosieben, 2003–2006)

2003 ging Sonya Kraus (52) mit der Prosieben-Sendung «Do It Yourself – S.O.S.» auf Sendung. Eine Folge dauerte lediglich 30 Minuten. Professionelle Handwerkerteams unterstützten dabei Familien bei Renovierungs- und Dekorationsprojekten. 2004 fand eine Umbenennung in «S.O.S. – Style & Home» statt, die Sendungsdauer wurde auf 60 Minuten erhöht. Ein Jahr später stiess auch Charlotte Würdig (46), damals noch Engelhardt, zum Moderationsteam.

Die beiden Frauen blieben der Medienbranche treu. Kraus moderierte beispielsweise «Talk, talk, talk», ist seit 2017 im Moderatorenteam von «Maintower» auf HR. Daneben veröffentlichte sie mehrere Bücher sowie Fitness-DVDs.

2012 heiratete Würdig den Rapper Sido (44). Das Paar hat zwei gemeinsamen Söhne, ist mittlerweile aber geschieden. Charlotte Würdig arbeitet weiter als Moderatorin (zeitweise für «Taff») und hat einen Podcast – gemeinsam mit der Ex ihres Ex’, Georgina Stumpf (36). Mit ihr und insgesamt drei Kindern – allesamt von Sido – wohnt sie in einem Haus am Stadtrand von Berlin.

«Wohnen nach Wunsch – Ein Duo für vier Wände» (Vox, 2004–2009)

2004 präsentierten die Moderatorin Enie van de Meiklokjes (50) und der gelernte Maurermeister Mark Kühler (60) gemeinsam die Renovierungsdoku «Wohnen nach Wunsch», in der meist einzelne Räume umgestaltet wurden. In den ersten Folgen geschah dies noch ohne das Wissen der Bewohner. Angehörige oder Freunde organisierten das TV-Team als Überraschung.

Während Enie van de Meiklokjes als Moderatorin der beliebten Show «Das grosse Backen» – bei dem die Hännis übrigens das Promi-Osterspezial gewannen – den Malerpinsel gegen den Schwingbesen eintauschte, blieb Kühler beim Handwerken. Er moderierte Sendungen wie «Die Schnäppchenhäuser – Der Traum vom Eigenheim», «Clever wohnen – Mehr Platz für uns», oder «Schrauben, Sägen, Siegen – die Heimwerkerschlacht».

«Zuhause im Glück» (RTL II, 2005–2019)

Die diplomierte Innenarchitektin Eva Brenner (49) und Architekt John Kosmalla (60) verhalfen in knapp 15 Jahren über 200 Familien zu einem neuen Wohngefühl. Mit neuen Tapeten und einigen Pinselstrichen war es bei ihnen allerdings nicht getan – renovieren statt nur etwas umgestalten war ihr Motto. Kosmalla blieb dem TV-Sender auch nach dem Aus treu, ist seit 2010 bereits parallel in der Sendung «Die Schnäppchenhäuser – Der Traum vom Eigenheim» zu sehen und beteiligte sich bei zwei weiteren Wohn-Sendungsformaten von RTL II.

Eva Brenner ihrerseits blieb dem TV ebenfalls treu, aber nicht dem Sender. Seit 2016 ist sie Teil verschiedener Wohn- und Kreativformate des ZDF, beispielsweise von «Kaputt und ... zugenäht!». Daneben betreibt sie eine Einrichtungs- und Stilwerkstatt in Düsseldorf.

Wer nun Lust auf die alten Folgen bekommen hat, findet «Wohnen nach Wunsch – Ein Duo für vier Wände», «Zuhause im Glück» sowie «Einsatz in 4 Wänden» übrigens auf RTL+.