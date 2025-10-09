Darum gehts
- RTLzwei stoppt «Krass Schule» wegen katastrophaler Einschaltquoten
- Serie wurde vom Nachmittag auf Samstagvormittag verlegt
- Marktanteil bei 14- bis 49-Jährigen sank auf 0,0 bis 0,2 Prozent
Wie «Quotenmeter.de» berichtet, hat der Sender seine Sendung «Krass Schule» nach einem Quoten-Debakel aus dem Programm genommen. Die Serie, die ursprünglich am Nachmittag ausgestrahlt wurde, war kürzlich auf den Samstagvormittag verlegt worden. Ab 08:15 Uhr wurden jeweils vier Folgen hintereinander gezeigt. Doch die Zuschauerzahlen blieben weit hinter den Erwartungen zurück.
Besonders alarmierend sei laut des Portals, dass in der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen teilweise keine messbaren Quoten mehr erzielt wurden. Am 27. September wurden 0,0 Prozent Marktanteil verzeichnet, in der darauffolgenden Woche waren es nur 0,1 und 0,2 Prozent.
Aus dem linearen Programm genommen
Angesichts dieser Zahlen hat RTLzwei für die Soap, die den Lehrer-Alltag an einer Schule beleuchtet, nun die Reissleine gezogen und die Sendung aus dem linearen Programm genommen. An ihrer Stelle werden künftig Wiederholungen der ehemaligen Primetime-Dokusoap «Zuhause im Glück» ausgestrahlt.
