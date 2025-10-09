RTLzwei stellt die Ausstrahlung von «Krass Schule» aufgrund katastrophaler Einschaltquoten ein. Die Sendung, die samstags vormittags lief, erreichte teilweise nicht einmal messbare Werte bei den 14- bis 49-Jährigen.

1/4 RTLzwei hat seine Jugend-Soap «Krass Schule» aus dem Programm genommen. Foto: RTLzwei

Darum gehts RTLzwei stoppt «Krass Schule» wegen katastrophaler Einschaltquoten

Serie wurde vom Nachmittag auf Samstagvormittag verlegt

Marktanteil bei 14- bis 49-Jährigen sank auf 0,0 bis 0,2 Prozent Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Wie «Quotenmeter.de» berichtet, hat der Sender seine Sendung «Krass Schule» nach einem Quoten-Debakel aus dem Programm genommen. Die Serie, die ursprünglich am Nachmittag ausgestrahlt wurde, war kürzlich auf den Samstagvormittag verlegt worden. Ab 08:15 Uhr wurden jeweils vier Folgen hintereinander gezeigt. Doch die Zuschauerzahlen blieben weit hinter den Erwartungen zurück.

Besonders alarmierend sei laut des Portals, dass in der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen teilweise keine messbaren Quoten mehr erzielt wurden. Am 27. September wurden 0,0 Prozent Marktanteil verzeichnet, in der darauffolgenden Woche waren es nur 0,1 und 0,2 Prozent.

Aus dem linearen Programm genommen

Angesichts dieser Zahlen hat RTLzwei für die Soap, die den Lehrer-Alltag an einer Schule beleuchtet, nun die Reissleine gezogen und die Sendung aus dem linearen Programm genommen. An ihrer Stelle werden künftig Wiederholungen der ehemaligen Primetime-Dokusoap «Zuhause im Glück» ausgestrahlt.