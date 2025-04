1/4 So sah Frauke Ludowig vor 35 Jahren nicht aus. Foto: imago/Sven Simon

Darum gehts Frauke Ludowig teilt Video ihres ersten TV-Auftritts vor 35 Jahren

Ludowig begann bei RTL West und moderiert heute Exclusiv

Frauke Ludowig (61) ist eines der prägnantesten TV-Gesichter der letzten Jahrzehnte. Die RTL-Moderatorin machte ihre ersten Schritte im Fernsehen bereits Anfang der 1990er-Jahre, als sie zunächst durch die Regional-Show «RTL West» führte. Auf den Tag genau vor 35 Jahren war sie dort zum ersten Mal zu sehen. Von diesem fast schon historischen Moment teilte Ludowig nun ein Video auf ihrem offiziellen Instagram-Account. «Dieses Fundstück möchte ich euch nun wirklich nicht vorenthalten», schrieb sie dazu.

In einem roten Blazer, mit für diese Zeit top modernen, üppigen Schulterpolstern, und standesgemässer Fönwelle kündigte die damals 26-jährige Ludowig in dem kurzen Ausschnitt die neue Sendung aus einem Studio in Essen an. «Nachdem ich schon ein paar Jahre als Radiomoderatorin arbeiten durfte, bekam ich hier die grossartige Chance, auch im Fernsehen meine ersten Schritte zu machen», schreibt Ludowig jetzt zu ihrem ersten Auftritt. Es sei damals eine «aufregende Zeit» gewesen.

Frauke Ludowig ist dankbar für ihre Karriere

Auch «harte Zeiten» hätte es damals für sie gegeben, aber ihr Credo hat ihr offensichtlich geholfen: «Niemals aufgeben, immer weiter kämpfen, auch wenn Rückschläge kommen...» Das habe sich für sie gelohnt. Heute blicke sie auf diese Bilder und sei dankbar für die vielen Chancen und Gelegenheiten, die sie in ihrer Karriere wahrnehmen habe können.

Ludowig volontierte zunächst beim Radiosender FFN und wechselte anschliessend zu RTL, wo sie bis heute im Einsatz ist. Im Sommer 1994 führt sie erstmals durch die Sendung «Exclusiv - Das Starmagazin» und übernahm in den Folgejahren parallel immer wieder andere Aufgaben im Sender, wie zum Beispiel die Moderation der Wiedersehen-Shows zahlreicher Bachelor-Ableger, dem Dschungelcamp oder auch von «Das Sommerhaus der Stars». Zudem war sie häufig in kleinen TV- und Kinorollen zu sehen, meist als sie selbst. Unter anderem in «Gute Zeiten, schlechte Zeiten», «Horst Schlämmer - Isch kandidiere», «Unter uns» oder «Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei».