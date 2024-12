In ihrem Podcast «Frau Keludowig und Tine – exclusiv und ungeschminkt» erzählt Frauke Ludowig von ihrer Weihnachtstradition. Das RTL-Gesicht und ihre Freunde starten die Feierlichkeiten an Heiligabend früh – und mit reichlich Alkohol.

Frauke Ludowigs eigenwillige Tradition an Heiligabend

Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Besinnlichkeit. Bei Frauke Ludowig (60) ist Heiligabend aber alles andere als eine stille Nacht: Wie die deutsche Moderatorin in ihrem Podcast «Frau Keludowig und Tine – exclusiv und ungeschminkt» mit Co-Host Tine Siepmann offenbart, haben sie und ihre Freunde eine ganz eigenwillige Tradition.

«Ich bin ja mittags des Heiligabends das erste Mal schon blau», beginnt die Moderatorin zu erzählen. Jedes Jahr verschlägt es sie und ihre ältesten Freunde in ihre deutsche Heimat Wunstorf. Dort würden sie dann feuchtfröhlich in den Tag starten: «Und dann kommt mein alter Freund, der einfach ein Verrückter ist, und macht die Flaschen auf und dann betrinken wir uns einfach.»

«Es war wirklich bodenlos»

Damit der Alkohol nicht wie eine Bombe einschlägt, gebe es neben den Spirituosen auch Gebäck und Frikadellen aus dem Familienbetrieb Ludowig. «Wir frühstücken ja Prosecco. Danach bist du stramm. Das ist herrlich!», erklärt sie ihrer Podcast-Kollegin lachend. Am Ende lege die Gruppe dann zusammen und spende für einen guten Zweck in der Stadt.

Wie Ludowig erzählt, habe sie von ihrem ausgelassenen Fest einmal eine Instagram-Story teilen wollen. «Aber ich musste die wieder löschen», sagt die Moderatorin und fügt hinzu: «Weil das war wirklich bodenlos. Es ist ganz schlimm.» Was in Wunstorf passiert, bleibt eben in Wunstorf.

Nach dem spritzigen Frühstück macht Ludowig noch einen kurzen Mittagsschlaf, um für die traditionelleren Festlichkeiten am Abend mit der Familie fit zu sein. «Sonst gäbe es natürlich Ärger mit meinen Eltern, wenn ich da blau am Tisch sässe», gesteht die Moderatorin.

Ludowigs Weihnachtstradition löst gemischte Reaktionen aus

In der Kommentarspalte auf Instagram reagieren die User auf Frauke Ludowigs Weihnachtstradition. «Wie sympathisch ist bitte Frauke Ludowig?», heisst es unter anderem. Oder: «Macht sie sehr sympathisch.» Auch von anderen Nutzern erntet die ikonische RTL-Moderatorin Zuspruch: «Warum nicht, man lebt nur einmal» und «Wie klasse ist das denn? Das feiere ich total.»

Für ihre Offenheit gibt es allerdings nicht nur positive Kommentare. «Schlimm, wie Alkohol verharmlost wird», findet ein Nutzer. «Nicht nachvollziehbar für mich, wie man so über sich selbst öffentlich reden kann, mal ganz abgesehen davon, was das für eine Vorbildfunktion ist», spielt jemand auf ihren Moderatorinnen-Job an. «Ich stelle mir das für Kinder ganz schlimm vor, wenn die Eltern einfach besoffen Heiligabend unter dem Baum sitzen», lautet ein weiterer Kommentar.