Obwohl Daniela Katzenberger (38) dieses Jahr eine strikte Diät führte und gar bei einem Bodybuilding-Wettbewerb mitmachte, beweist der Reality-TV-Star, dass zur Weihnachtszeit auch sie zur Naschkatze wird. Dass ihr durchtrainierter Körper dadurch kurzzeitig unter der Weihnachtsschlemmerei leidet, nimmt die «Katze» mit einer guten Portion Humor.

In ihrer Instagram-Story zeigt Daniela Katzenberger etwa, wie sie genüsslich in ein grosses Stück Torte beisst. «Läuft», schreibt sie fröhlich dazu. Gleichzeitig postet sie ein humorvolles Vorher-Nachher-Bild von sich: Links zeigt sie im Fitnesscenter stolz ihren Waschbrettbauch, rechts im Vergleich dazu zeigt sie sich deutlich satt mit einem runden Bauch, der offenbar zur Weihnachtszeit auch bei der Neo-Fitnessqueen nicht fehlen darf.

«Es ist kein richtiges Weihnachten, wenn du noch deine Füsse sehen kannst», schreibt Daniela Katzenberger zur Waschbrett-zur-Kugel-Transformation. Sympathisch: Auf dem Bild mit Bäuchlein strahlt die Reality-Show-Darstellerin umso mehr.

Bodyshaming ist nicht erlaubt

Allfällige fiesen Kommentare oder Bodyshaming lässt die (Nasch-)katze gar nicht erst an sich ran – sie hat die Kommentarfunktion zum Post im Voraus ausgeschaltet. Likes für das fröhliche Weihnachtsschlemmen gibt es allemal – auch von prominenter Seite, wie etwa von Moderatorin Frauke Ludowig (60).

Elf Kilo abgenommen

Bereits vor einigen Tagen zeigte Katzenberger ihren Abnehmerfolg. Innert zwei Jahren nahm sie elf Kilogramm ab, wie ein Video von ihr in einem Schwimmbad beweist.

«Gleiche Zeit, gleicher Ort, anderes Jahr», so die Katze von Video aus 2022 mit dem deutlich sichtbaren Unterschied zur selben Szene im Jahr 2024. Die Transformation brachte ihr bei einem Bikini-Fitness-Contest den zweiten Rang und eine Doku auf Vox ein.

Für das neue Jahr hat sich Katzenberger einen weiteren Vorsatz für ihre Body-Transformation genommen: Sie will sich von ihren Brustimplantaten trennen, kündigte sie an. «Ich finde, dass ich – mit meiner neuen, schlankeren Figur – mit den grossen Brüsten aussehe wie falsch zusammengepuzzelt», so Daniela Katzenberger.