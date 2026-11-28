Katy Perry und Justin Trudeau haben eine Reise im puren Luxus genossen. An Bord des Orient-Express ging es für die beiden in einem aussergewöhnlichen Waggon nach Venedig. Die Fahrt könnte sie knapp 91'000 Franken gekostet haben.

Darum gehts Katy Perry und Justin Trudeau reisten mit Luxuszug von Paris nach Venedig

Ihr Abteil bot Teesalon, Bibliothek und Champagner-Service inklusive Steward

Kosten für die Reise: Ab 96'000 Euro pro Nacht laut Belmond

Katy Perry (42) und ihr Partner, der ehemalige kanadische Premier Justin Trudeau (54), haben es sich in Europa gut gehen lassen. Die US-Sängerin hat mehrere Fotos und Clips veröffentlicht, die das Paar auf einer sehr aussergewöhnlichen Reise zeigen. Die beiden haben kürzlich den «Venice Simplon-Orient-Express» bestiegen.

Für das Paar ging es mit dem Luxuszug von Paris nach Venedig. Auf den Bildern ist Perry bei Instagram unter anderem in einer Badewanne an Bord zu sehen, ein Video zeigt den Blick aus der Wanne auf die vorbeirauschende Landschaft. Zusammen posieren die Sängerin und der Politiker etwa auch im Gang und spielen offenbar beim Dinner ein Kartenspiel.

Auf einem weiteren Foto sind Trudeau und Perry mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48) abgebildet. Das Paar hatte Trudeaus Kollegen vor einigen Tagen in Paris besucht.

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Im Zug geht es nicht luxuriöser

Die Aufnahmen aus dem Zug wurden im sogenannten L'Observatoire geknipst, das der Anbieter Belmond auf seiner Webseite als die «luxuriöseste Zugsuite der Welt» beschreibt. Das Abteil bietet einen 24-Stunden-Service für alles, was den Aufenthalt «noch angenehmer» machen könnte.

Der Innenraum des exklusiven Waggons wurde von dem französischen Künstler JR konzipiert und gestaltet. In Sachen Raum bietet das Privatabteil mit eigenem Essbereich die grosszügigste Unterbringung in einem Belmond-Zug. Das Zugabteil besitzt sogar einen Teesalon und eine kleine Bibliothek.

Alle Getränke, auch der Champagner, sind für Gäste im L'Observatoire während der Fahrt inklusive. Sie werden von einem persönlichen Steward gereicht. Ausserdem bekommen Reisende eigene Loungewear, Pflegeprodukte und von dem Künstler kuratierte Geschenke geboten.

Die Angaben zum Preis unterscheiden sich, günstig ist das Vergnügen aber in keinem Fall. Auf der Webseite von Belmond ist an einer Stelle von «ab 60.000 Pfund» die Rede. Aktuell würde dies umgerechnet nicht ganz 72.000 Euro als Einstiegspreis entsprechen. In einer Pressemitteilung aus dem Januar 2025 hiess es noch, dass die Nacht bei 80.000 Pfund beginnt. Das wären derzeit nahezu 96.000 Euro. Wie viel Trudeau und Perry tatsächlich gezahlt haben, ist nicht bekannt.