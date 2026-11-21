Der deutsche Filmstar Karoline Herfurth über Schönheitsideale, ihre falschen roten Haare, dunkle Tassen und das Glück, sich nicht entscheiden zu müssen.

Karoline Herfurth macht ihre Schwächen zu ihren Stärken

Karoline Herfurth macht ihre Schwächen zu ihren Stärken

Darum gehts Karoline Herfurth spielt in «Der perfekte Urlaub» erneut Carlotta, die zu sich selbst finden will

Die Schauspielerin schreibt auch Drehbücher und führt Regie, ihre roten Haare sind nicht echt

Herfurth macht oft mit Freundinnen Aktivtrips in der Natur, am liebsten mit Wasser und Büchern

Patricia Broder

Sie kehren in «Der perfekte Urlaub», der Fortsetzung des Kinohits «Das perfekte Geheimnis», als Carlotta zurück. Eine Frau, die zwischen Familie und Selbstverwirklichung ihren Platz sucht. Wie hat sie sich verändert – und wie Sie selbst?

Carlotta hat noch Schwierigkeiten, nach dem Familienglück wieder wirklich zu sich selbst zu finden. Ich persönlich bin ganz anders als Carlotta, und als Schauspielerin hat es mir grossen Spass gemacht, in eine so andere Persönlichkeit einzutauchen.

Sie stehen nicht nur vor der Kamera, sondern schreiben auch Drehbücher und führen Regie. Was reizt Sie heute am meisten?

Ich habe das grosse Privileg, mich nicht entscheiden zu müssen, und damit bin ich unglaublich glücklich. Als Schauspielerin bin ich inhaltlich flexibler, da die Drehbuch- und Regietätigkeit mich sehr lange und auch intensiv vereinnahmt.

Was wollten Sie als Kind werden?

Vieles! Ballerina, Chemikerin, Polizistin, Ärztin, Kinderärztin, Tierärztin, Handwerkerin, Zirkusartistin.

Für wen haben Sie als Teenager geschwärmt?

Tic Tac Toe, die Spice Girls, Sandra ­Bullock, Meg Ryan, Julia Roberts, Kate Winslet, Jennifer Aniston und Leonardo DiCaprio.

Wie sah Ihr Zimmer aus, als Sie 16 waren?

Schön war es. Gemütlich, warm, liebevoll, sehr dekorativ, mitunter kitschig und sehr positiv. Eher aufgeräumt, mit Kerzen, Tee und CDs.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Was denken die Leute über Sie, das gar nicht stimmt?

Dass ich eine Tanzausbildung habe. Und dass meine roten Haare echt sind.

Was sind für Sie die perfekten Ferien?

Momentan mache ich sehr regelmässig und sehr bewusst Aktivtrips. Oft mit Freundinnen. Unbedingt der Natur ausgesetzt. Am liebsten mit Wasser, Wellness und Büchern.

Was würden Sie heute gern Ihrem 20-jährigen Ich sagen?

Du hast recht. Vertraue deinem Bauchgefühl. Lass dich nicht ablenken von Schönheitsidealen. Du bist wundervoll.

Was lernen Sie gerade, worin Sie noch nicht besonders gut sind?

Geografie.

Welche Eigenschaft hätten Sie lieber nicht?

Ich bin sehr gutgläubig, mitunter naiv. Aber selbst das möchte ich mir gern behalten. Eigentlich gibt es nichts an mir, das ich loswerden möchte. Ich habe es mir abgewöhnt, mich mit diesen Augen zu betrachten.

Was hat Sie zuletzt richtig wütend gemacht?

Menschen, die sich vordrängeln und damit durchkommen. Ich hasse es, wenn Grenzüberschreitung systematisch belohnt wird. Ich glaube sehr an das Gemeinwohl und daran, dass wir alle davon abhängig sind.

Wann waren Sie zuletzt eifersüchtig?

Als Carlotta in «Der perfekte Urlaub» (lacht).

Welches Kompliment ist Ihnen zuletzt besonders hängen geblieben?

Dass ich anderen Menschen ein schönes Gefühl geben kann. Das hat mich gefreut.

Wann fühlen Sie sich am schönsten?

Wenn es mir gut geht. Wenn ich von Menschen umgeben bin, denen ich ­vertraue.

Wofür geben Sie zu viel Geld aus?

Taschen. Aber immer secondhand. Und Einrichtung.

Was ist Ihre grösste Zeitverschwendung, der Sie trotzdem regelmässig erliegen?

Social Media.

Was darf bei Ihnen zu Hause nie fehlen?

Eine Grundordnung. Wenn es zu un­ordentlich wird, werde ich fahrig.

Mit wem würden Sie gern im Lift stecken bleiben?

O Gott, es gibt so viele! Kate Winslet, Phoebe Waller-Bridge, Greta Gerwig, Reese Witherspoon, Obama ...

Wären Sie lieber sympathischer oder intelligenter?

Sympathischer. Wobei, kommt darauf an, für wen.

Haben Sie einen Tick?

Vielleicht habe ich einen kleinen Aussortiertick. Und manchmal einen kleinen Hang zum Perfektionismus – und ich kann nicht aus dunklen Tassen trinken.

Welchen Tag in Ihrem Leben möchten Sie noch einmal erleben?

Den Tag, als ich Kate Winslet abgesagt habe, einen Drink zu nehmen.