Oscarpreisträgerin Julianne Moore (65) wird am Zurich Film Festival 2026 mit dem Golden Icon Award für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die Schauspielerin präsentiert auch ihren neuen Film «The Debut» – und zeigt sich begeistert von der Schweiz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Julianne Moore (65) erhält am ZFF den Golden Icon Award

Sie spielte in über 70 Filmen, gewann 2015 einen Oscar

Moore verspricht: «Ich komme zurück! Es ist wirklich sehr schön hier»

Patricia Broder Redaktorin People

Julianne Moore (65) fackelt nicht lange. «Komm, wir machen das Selfie im Licht», sagt der Filmstar, schnappt sich mein Handy und dreht sich zum Fenster. Ein kurzer Blick aufs Display, klick – fertig. Die legendäre Schauspielerin wirkt herzlich und erstaunlich unkompliziert, als wir sie am Zurich Film Festival treffen, wo sie am Wochenende mit dem Golden Icon Award für ihr Lebenswerk geehrt wurde.

Dabei ist Julianne Moore Hollywoodglamour in Person: Oscarpreisträgerin, Stammgast auf den wichtigsten roten Teppichen der Welt und seit mehr als drei Jahrzehnten eine der gefragtesten Schauspielerinnen ihrer Generation. Über 70 Filme hat sie gedreht, für «Still Alice» gewann sie 2015 den Oscar als «Beste Hauptdarstellerin». In Zürich präsentiert sie zudem ihren neuen Film «The Debut».

«Meine kühnsten Träume übertroffen»

Die Auszeichnung am ZFF für ihre über 40-jährige Karriere macht Moore nachdenklich und dankbar. «Als ich als Teenager Schauspielerin werden wollte, erschien mir dieses Leben fast unmöglich», sagt sie zu Blick. «Dass ich ein Leben in der Kunst führen, eine Karriere haben und gleichzeitig eine Familie grossziehen konnte, hat meine kühnsten Träume übertroffen. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt.»

In «The Debut» von Regisseur und Schauspielkollege Jesse Eisenberg (42) spielt Moore die unscheinbare Vorstadthausfrau Mona, die auf einer kleinen Theaterbühne plötzlich eine neue Seite an sich entdeckt. Solche Figuren ziehen Moore an. «Mich interessieren Geschichten über Frauen in realen Lebenssituationen und das Drama des alltäglichen Lebens», sagt sie. «Die grössten Abenteuer meines Lebens hatte ich mit den Menschen, die ich liebe, meinen Kindern und meinen Freunden.» Die weibliche Perspektive dabei sei besonders relevant, ist die US-Amerikanerin überzeugt. «Geschichten über Frauen sind immer dringlich – egal in welcher Zeit wir leben.»

Ehemann Bart Freundlich war auch schon in Zürich

Und wie gefällt dem Hollywoodstar Zürich? «Mein Flug war verspätet. Ich bin gelandet und direkt hierhergekommen», erzählt sie. Ihr Mann, Regisseur Bart Freundlich (56), war bereits 2019 am Filmfestival und schwärmte von der Stadt. «Er hat es geliebt. Ich wollte sehen, ob es wirklich so schön ist – und das ist es!»

Also gönnt sie sich noch einen Sprung in den See oder eine heisse Schokolade? Moore lacht: «Schön wärs! Es sieht nach dem perfekten Tag dafür aus.» Doch nach dem Interview geht es für die Schauspielerin direkt weiter auf den grünen Teppich, danach muss sie schon wieder abreisen. Ganz ohne Versprechen verlässt sie Zürich aber nicht: «Ich komme zurück! Es ist wirklich sehr schön hier.»