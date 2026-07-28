«Tagesschau»-Ikone Susanne Daubner (65) trällert auf Instagram einen Song, um das Jugendwort des Jahres vorzustellen. Der Clip wird schnell zum viralen Hit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft ARD-Moderatorin Susanne Daubner singt bei Jugendwort-Wahl und begeistert Netz

Mit Kitschkrieg-Song-Parodie sorgt sie für Lacher und Social-Media-Reaktionen

Über 10 Wörter nominiert, darunter «Rizz», «Side-Eye» und «NPC»

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Anlässlich der Wahl zum deutschen Jugendwort des Jahres präsentiert ARD-Moderatorin Susanne Daubner die Top-10-Kandidaten der Jury des Langenscheidt-Verlags. Dabei wagte sich die sonst so souveräne «Tagesschau»-Sprecherin auf ungewohntes Terrain – sorgte mit einer schrägen Gesangseinlage für Lacher im Netz.

«Du bist gut genuuuug», singt Daubner in die Kamera und nimmt dabei den viralen Song des Produzentenduos Kitschkrieg mit Blumengarten und Shirin David auf die Schippe. Ihr Einsatz – begleitet von einem amüsierten Gesichtsausdruck – führt zu einer Welle von Reaktionen in den sozialen Medien.

0:22 Susanne Daubner wird 65: Diese Jugendwort-Ansagen machen sie zum Meme

Unter dem Instagram-Post der Tagesschau sammeln sich schnell Kommentare wie: «Ich werde diese Frau niemals nicht lieben», «Wie sympathisch willst du sein?» oder schlicht «Legendär!». Daubner hat mit ihrer Aktion wohl selbst ein neues Meme geschaffen.

Humor – und Selbstironie

Die Wahl zum Jugendwort des Jahres ist ein alljährliches Highlight, das nicht nur bei der jungen Generation für Diskussionen sorgt. Die zehn Finalisten, darunter Begriffe wie «Rizz», «Side-Eye» und «NPC», wurden von der Jury des Langenscheidt-Verlags ausgewählt. Die ARD-«Tagesschau» hat sich in den letzten Jahren einen Namen damit gemacht, diese Begriffe auf ihrem Instagram-Kanal vorzustellen – stets mit einem Augenzwinkern. Daubner übernimmt diese Rolle mittlerweile traditionsgemäss und beweist auch diesmal, dass auch Humor und Selbstironie gut in ein seriöses Nachrichten-Magazin passen.