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Susanne Daubner singt viralen Song
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Jugendwörter 2026:Susanne Daubner singt viralen Song

Jugendwort-Video geht viral
ARD-Star Susanne Daubner verzückt Fans mit schräger Gesangseinlage

«Tagesschau»-Ikone Susanne Daubner (65) trällert auf Instagram einen Song, um das Jugendwort des Jahres vorzustellen. Der Clip wird schnell zum viralen Hit.
Publiziert: vor 39 Minuten
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Aktualisiert: vor 14 Minuten
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ARD-Moderatorin Susanne Daubner beweist immer wieder, dass sie Humor hat – wie bei diesem legendären Versprecher 2023.
Foto: Twitter @MdBdesGrauens

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • ARD-Moderatorin Susanne Daubner singt bei Jugendwort-Wahl und begeistert Netz
  • Mit Kitschkrieg-Song-Parodie sorgt sie für Lacher und Social-Media-Reaktionen
  • Über 10 Wörter nominiert, darunter «Rizz», «Side-Eye» und «NPC»
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Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Anlässlich der Wahl zum deutschen Jugendwort des Jahres präsentiert ARD-Moderatorin Susanne Daubner die Top-10-Kandidaten der Jury des Langenscheidt-Verlags. Dabei wagte sich die sonst so souveräne «Tagesschau»-Sprecherin auf ungewohntes Terrain – sorgte mit einer schrägen Gesangseinlage für Lacher im Netz.

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«Du bist gut genuuuug», singt Daubner in die Kamera und nimmt dabei den viralen Song des Produzentenduos Kitschkrieg mit Blumengarten und Shirin David auf die Schippe. Ihr Einsatz – begleitet von einem amüsierten Gesichtsausdruck – führt zu einer Welle von Reaktionen in den sozialen Medien.

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Susanne Daubner wird 65:Diese Jugendwort-Ansagen machen sie zum Meme

Unter dem Instagram-Post der Tagesschau sammeln sich schnell Kommentare wie: «Ich werde diese Frau niemals nicht lieben», «Wie sympathisch willst du sein?» oder schlicht «Legendär!». Daubner hat mit ihrer Aktion wohl selbst ein neues Meme geschaffen.

Humor – und Selbstironie

Die Wahl zum Jugendwort des Jahres ist ein alljährliches Highlight, das nicht nur bei der jungen Generation für Diskussionen sorgt. Die zehn Finalisten, darunter Begriffe wie «Rizz», «Side-Eye» und «NPC», wurden von der Jury des Langenscheidt-Verlags ausgewählt. Die ARD-«Tagesschau» hat sich in den letzten Jahren einen Namen damit gemacht, diese Begriffe auf ihrem Instagram-Kanal vorzustellen – stets mit einem Augenzwinkern. Daubner übernimmt diese Rolle mittlerweile traditionsgemäss und beweist auch diesmal, dass auch Humor und Selbstironie gut in ein seriöses Nachrichten-Magazin passen.

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