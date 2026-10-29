Jennifer Lawrence kündigt Rückkehr als Katniss Everdeen an

Darum gehts Jennifer Lawrence spielt wieder Katniss Everdeen

Josh Hutcherson und Woody Harrelson kehren ebenfalls zurück

Das Prequel nach Suzanne Collins startet hier am 19. November 2026

Jennifer Lawrence (36) bestätigt die kursierenden Gerüchte: Sie wird in «Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping» als Katniss Everdeen zurückkehren. Das verriet die Oscarpreisträgerin im Podcast «Call Her Daddy» bei einem Gespräch mit Moderatorin Alex Cooper (32). Dabei bestätigte sie nicht nur ihre Rückkehr, sondern auch die von Woody Harrelson (65) und Josh Hutcherson (34). Hutcherson hatte in den früheren «Tribute von Panem»-Filmen Peeta Mellark gespielt, Harrelson übernahm die Rolle des Mentors Haymitch Abernathy.

Auf die Frage, wie es war, wieder in die Rolle der Katniss Everdeen zu schlüpfen, antwortete Lawrence: «Unglaublich. Es war total verrückt, weil es dieselbe Crew war. Es waren dieselben Kameraleute, derselbe Regieassistent, mit denen ich schon unzählige Male zusammengearbeitet habe, und Josh und Woody – es war so emotional.» Sie und Co-Star Josh Hutcherson seien «nicht einmal auf die Toilette gegangen, ohne uns gegenseitig zu umarmen. Es war so wunderschön.»

Damit kehrt Lawrence nach über zehn Jahren in die Rolle zurück, die sie zum Weltstar gemacht hat. Als sie 2012 erstmals als Katniss Everdeen in «Die Tribute von Panem – The Hunger Games» auf der Kinoleinwand zu sehen war, veränderte das schlagartig ihr Leben. Zwar hatte sie sich zuvor mit dem Indie-Drama «Winter’s Bone» bereits eine Oscar-Nominierung erspielt, doch die Rolle der kämpferischen Bogenschützin aus Distrikt 12 katapultierte die damals 21-Jährige endgültig in die A-Liga Hollywoods. Die Reihe entwickelte sich zu einem weltweiten Popkultur-Phänomen, spielte Milliarden ein und machte Lawrence zur bestbezahlten Schauspielerin ihrer Generation.

«Und so führte ich meinen ersten kleinen Protest durch»

Lawrence berichtete im Podcast darüber hinaus von einem lustigen Erlebnis mit Harrelson. «Natürlich ist Woody ungebeten durch das Fenster meines Hotelzimmers gekommen, denn sonst wäre es nicht dasselbe gewesen. Es wäre nicht dasselbe gewesen, wenn er sich an Grenzen gehalten und die Tür benutzt hätte.»

Und apropos Grenzen: Sie wahrte ihre eigenen, indem sie sich die Haare kurzgeschnitten hatte. «Ich spielte in ‹Die Tribute von Panem› mit und wollte unbedingt eine Perücke tragen, weil ich es satt hatte, meine Haare braun zu färben, und sie weigerten sich, mir eine Perücke zu geben», sagte sie. «Und so führte ich meinen ersten kleinen Protest durch, indem ich mir den schlimmsten Haarschnitt verpasste, den je jemand in seinem Leben gesehen hat – nämlich den berühmten Pixie-Cut.»

Kinostart im November 2026

«Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping» basiert auf einem Prequel-Roman von Autorin Suzanne Collins (64), der im März 2025 erschien. Die Verfilmung wartet mit einer hochkarätigen Besetzung auf. Jesse Plemons (38) schlüpft in die Rolle des späteren Obersten Spielemachers Plutarch Heavensbee. Ausserdem gehören unter anderem Ralph Fiennes, Mckenna Grace, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Lili Taylor und Ben Wang zum Ensemble. In der Deutschschweiz läuft «Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping» am 19. November 2026 in den Kinos an.