In einer Talkshow soll Jennifer Lawrence ihre einstigen Co-Stars nach ihrem Filmkuss-Talent ranken. Offen gibt sie zu, wer von ihnen der beste Küsser war – und wer der schlechteste.

Darum gehts Jennifer Lawrence bewertet ihre Filmkuss-Partner

Natürlich seien sie alle «toll» gewesen

Am Ende fällt sie dennoch ein Urteil

Sophie Ofer Redaktorin People

«Watch What Happens Live»-Host Andy Cohen (58) will von Jennifer Lawrence (36) wissen, welcher von ihren ehemaligen Co-Stars der beste Küsser ist. Die prominente Liste umfasst Liam Hemsworth (36), Bradley Cooper (51), Josh Hutcherson (34), Chris Pratt (47) und Timothée Chalamet (30). Ihr «Die Tribute von Panem»-Kollege Josh Hutcherson sitzt gerade neben ihr – und gerät sichtlich ins Schwitzen.

«Ich meine, sie waren alle so toll», sagt Lawrence diplomatisch – und ein bisschen sarkastisch. Das muss sie natürlich sagen. Doch dann zögert sie nicht, sich in ihrem Ranking festzulegen. «Okay, ich sage: Pratt, Chalamet ... wer war der andere?», kommt sie plötzlich ins Stocken. Hutcherson neben ihr wird sichtlich nervös, da er fürchtet, sehr weit hinten in der Liste aufzutauchen.

Lawrence fällt ihr Urteil

Doch dann die Entwarnung: Lawrence hat die Reihenfolge vertauscht. «Vom Besten zum Schlechtesten», korrigiert Cohen sie. Dann ist die Sache für Lawrence klar: «Der Beste ist Josh», sagt sie und deutet mit dem Finger auf Hutcherson neben ihr. «Dann Hemsworth, Cooper, Chalamet, Pratt.»

Chris Pratt, der Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger (79), kommt für sein Kuss-Talent also weniger gut bei Lawrence weg. Die beiden spielten 2016 miteinander im Film «Passengers». Mit Liam Hemsworth und Josh Hutcherson erlebte sie Filmküsse in den «Die Tribute von Panem»-Filmen. Bradley Cooper küsste sie für den Film «Silver Linings», für den sie 2013 mit einem Oscar als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde. Timothée Chalamet und ihr Filmkuss waren Teil des Satire-Films «Don't Look Up» von 2021.

Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson sind derzeit auf Promo-Tour für die «Die Tribute von Panem»-Fortsetzung «Sunrise on the Reaping». Für eine Szene, die die Zukunft zeigen soll, standen sie wieder vor der Kamera. Die Erfahrung beschreibt Lawrence als «so emotional».

Bei «Watch What Happens Live with Andy Cohen» spricht Lawrence erneut auch über ihre Brustvergrösserung. Als von einer Reality-Darstellerin die Rede ist, die behauptet, ein Brustimplantat hätte ihre Nase gebrochen, zeigt sich Lawrence skeptisch. Woher ihre Skepsis kommt? «Ich habe selbst Implantate. Die sind neu!», sagt sie offen zu Cohen.