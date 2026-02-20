DE
Ist es etwas Ernstes?
Wen himmelt Pedro Pascal denn hier so an?

Pedro Pascal wurde gesehen, wie er mit dem Model Rafael Olarra unterwegs war. Die beiden wirkten dabei sehr vertraut und Pascal himmelte Olarra regelrecht an. Könnte sich da eine Liebesgeschichte anbahnen?
Publiziert: 16:21 Uhr
|
Aktualisiert: 16:25 Uhr
Eng umschlungen wurde Schauspieler Pedro Pascal (r.) am Wochenende mit dem Sportler Rafael Olarra in New York City gesichtet.
Darum gehts

  • Pedro Pascal und Rafael Olarra in New York innig gesichtet
  • Valentinstagswoche gemeinsam verbracht, inklusive romantischer Kinoabende
  • Olarra war bis 2021 mit Luke Evans liiert

Silja AndersRedaktorin People

Ist Pedro Pascal (50) etwa frisch verliebt? Neueste Fotos deuten darauf hin. Der Superstar wurde am Sonntag in New York City eng umschlungen mit Triathlet Rafael «Rafa» Olarra gesichtet. Vertraut, lachend, immer wieder Arm in Arm. Besonders auffällig: Olarra zog Pascal mehrfach ganz nah an sich.

Der «Game of Thrones»-Star hält sein Privatleben grösstenteils bedeckt, weder über Beziehungen noch über seine sexuelle Orientierung ist wirklich etwas bekannt. 

Romantisches Date bei erotischen Filmszenen

Wie das US-People-Portal TMZ berichtet, soll das Duo die ganze Valentinstagswoche gemeinsam im frostigen Big Apple verbracht haben – inklusive romantischer Ausflüge. Und es ging weiter: Am Montagabend tauchten die beiden im Regal Cinemas Union Square auf. Auf dem Programm: Wuthering Heights – von Kritikern auch schon mal als «zweistündige Sexszene» betitelt. 

Augenzeugen wollen im Kinosaal zärtliche Momente beobachtet haben: viel Lächeln, enges Aneinanderrücken, innige Blicke. Pascal soll Olarra sanft ans Kinn gefasst und ihn spielerisch zu sich herangezogen haben. 

Olarra hat einen berühmten Ex-Freund

Olarra ist kein Unbekannter in der Promi-Welt. Von 2019 bis Anfang 2021 war der Sportler und Art-Director mit Schauspieler Luke Evans (46) liiert. Ihre Liebe machten sie 2020 via Instagram öffentlich.

Und jetzt? Läuft da mehr zwischen Pascal und Olarra – oder ist es «nur» eine tiefe Freundschaft? Offiziell schweigen beide. Klar ist: Diese beiden verbringen viel Zeit miteinander – und wirken dabei alles andere als distanziert.

