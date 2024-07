1/7 Ella Emhoff hat sich in den vergangenen Jahren zur Stilikone gemausert, ...

Kamala Harris (59) tritt in den Ring und kämpft gegen Donald Trump (78) um den Platz im Oval Office im Weissen Haus. Sollte Harris gewinnen, wäre sie die erste Frau im Präsidentschaftsamt. Damit würde sie Geschichte schreiben.

Doch Kamala Harris wäre nicht die Einzige aus ihrer Familie, die mit dem Einzug ins Weisse Haus eine historische Rolle einnehmen würde. Denn die derzeitige Vizepräsidentin der USA hat zwei Stiefkinder. Und vor allem ihre Stieftochter Ella Emhoff (25) zieht seit einiger Zeit die Aufmerksamkeit auf sich.

«First Stepdaughter»

Dass ein Präsident Stiefkinder hat, gab es so noch nicht. Daher wäre Emhoff die erste «First Stepdaughter» der Geschichte. Schon vor dreieinhalb Jahren richteten sich alle Augen auf sie, als sie bei der Vereidigung von Präsident Joe Biden (82) und ihrer Stiefmutter Kamala Harris als Vize dabei war – und Ella Emhoff bewies, dass man nicht langweilig aussehen muss, um seriös gekleidet zu sein.

Die heute 25-Jährige trug damals einen karierten Mantel der Marke Miu Miu, der kleine Applikationen auf den Schultern hatte. Eine Brille im John-Lennon-Stil rundete das Outfit ab. Und prompt wurde sie zur Stilikone. Die Amerikanerin ist die Tochter von Douglas Emhoff (59), dem Ehemann von Kamala Harris. Tochter Ella und Sohn Cole (30) stammen aus Douglas Emhoffs erster Ehe. Seit 2014 ist Kamala Harris mit dem Rechtsanwalt verheiratet und wird von ihren Stiefkindern liebevoll «Momala» genannt.

Ella und Cole Emhoff erzählten nach der Wahl 2021 der «New York Times», dass ihr Vater und ihre Stiefmutter sich immer noch wie verliebte Teenager verhalten würden.

Künstlerische Ader

Während nicht nur Ella Emhoffs Vater, sondern auch ihre Stiefmutter Anwälte sind, schlug die junge Frau einen anderen Weg ein. Sie besuchte die Parsons School of Design in New York und studierte dort Kunst. Dass sie künstlerisch begabt ist, beweist sie auch auf ihrem Instagram-Profil. Dort präsentiert sie selbst gestrickte Kunst, sei es von Alltagsgegenständen, Personen oder Kultfiguren wie Snoopy oder Donald Duck. Mehr als 300'000 Menschen folgen der jungen Frau, die nebenbei auch noch als Model tätig ist.

Genauso authentisch wie ihre Kunstwerke ist auch Ella Emhoff selbst. Perfekte Selbstdarstellung auf Instagram? Nein, danke. Make-up und makelloses Aussehen? Fehlanzeige. Sie zeigt sich natürlich unperfekt und setzt damit einen Gegentrend zu zahllosen anderen Influencern. Emhoff ist seit einigen Jahren mit dem GQ Fashion Redaktor Samuel Hine (28) liiert.