Kamala Harris, Vizepräsidentin der USA, wohnt seit ihrem Amtsantritt in einem luxuriösen Haus aus dem 19. Jahrhundert in der Hauptstadt Washington, D.C. Das Anwesen bietet sämtliche Annehmlichkeiten.

Kamala Harris (59), die Vizepräsidentin der USA, hat zusammen mit ihrem Ehemann, dem Rechtsanwalt Doug Emhoff, 2021 ein neues Zuhause in der US-Hauptstadt Washington, D.C. bezogen. Das Paar lebte zuvor in einem noblen Anwesen in Los Angeles, doch ihre neue Bleibe steht dem in nichts nach.

Die offizielle Residenz des Vizepräsidenten befindet sich auf dem Gelände des Naval-Observatory-Forschungsinstituts. «Number One Observatory Circle» – so lautet die Adresse des herrschaftlichen Hauses aus dem 19. Jahrhundert. Auch der amtierende Präsident Joe Biden (81) wohnte während seiner Zeit als Vize unter Barack Obama (62) hier. Das dreistöckige Gebäude im sogenannten Queen-Anne-Stil besticht durch asymmetrische Grundrisse, runde Turmzimmer und grosszügige Veranden. Mit 850 Quadratmetern Wohnfläche auf einem zwölf Hektar grossen Grundstück inklusive Golfplatz bietet es reichlich Platz. Rund 15 Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer, ein 50 Quadratmeter grosser Fitnessraum sowie Swimming- und Whirlpool gehören zur Ausstattung.

Bald im Weissen Haus?

Die Kolonialstil-Einrichtung wird nach dem Geschmack des jeweiligen Bewohners angepasst. Laut Fox News mussten sich Harris und Emhoff zunächst etwas gedulden, bis nach Schönheitsreparaturen der Einzug möglich war. Übergangsweise wohnten sie im Blair House nahe dem Weissen Haus. Doch vielleicht steht schon bald der nächste Umzug an: Harris gilt als Spitzenkandidatin für die Präsidentschaftswahlen und könnte gegen Donald Trump (78) um den Einzug ins Weisse Haus kämpfen.