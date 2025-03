1/5 Sean Kingston und seine Mutter Janice Turner, hier 2013 in Los Angeles, wurden des Betrugs schuldig gesprochen. Foto: ddp

Darum gehts Sean Kingston und Mutter wegen Überweisungsbetrugs schuldig gesprochen

Kingston emotional bei Schuldspruch, bat um Fürsorge für seine Mutter

Bis zu 20 Jahre Gefängnis pro Anklagepunkt, Urteilsverkündung am 11. Juli

Sean Kingston (35) und seine Mutter Janice Turner wurden im US-Bundesstaat Florida wegen mehrfachen Überweisungsbetrugs schuldig gesprochen. Das berichten mehrere US-Medien. Dem «Beautiful Girls»-Sänger wurde vorgeworfen, mehrere Unternehmen durch gefälschte Banküberweisungen um Luxusgüter im Wert von über einer Million US-Dollar betrogen zu haben.

Schuldig in fünf Anklagepunkten

Die Geschworenen befanden Kingston und Turner in fünf Anklagepunkten des Überweisungsbetrugs für schuldig. Die Masche des Mutter-Sohn-Duos bestand darin, über Jahre hinweg vorzutäuschen, Banküberweisungen für hochpreisige Artikel wie Schmuck oder Luxusfahrzeuge getätigt zu haben, ohne dass tatsächlich Zahlungen erfolgten. So sollen die beiden unter anderem Schmuck im Wert von fast 500'000 US-Dollar und einen Cadillac Escalade im Wert von 160'000 Dollar sowie weitere Luxusgüter erlangt haben.

Beide Angeklagte hatten auf nicht schuldig plädiert. Im Falle einer Verurteilung drohen Kingston und seiner Mutter pro Anklagepunkt bis zu 20 Jahre Gefängnis. Die Urteilsverkündung ist für den 11. Juli angesetzt.

Sean Kingstons Mutter muss in Haft, er in Hausarrest

Während des Schuldspruchs zeigte sich Kingston laut Medienberichten emotional und bat die US-Marshals, sich um seine Mutter zu kümmern, bevor sie in Gewahrsam genommen wurde. Der Richter stufte die 61-jährige Turner aufgrund vorheriger Verurteilungen als Hauptakteurin ein und sieht Fluchtrisiko, weshalb sie bis zur Verkündung des Strafmasses am 11. Juli in Haft bleiben muss. Kingston wurde unter Hausarrest gestellt und muss eine Kaution in Höhe von 200'000 Dollar sowie eine Immobilie im Wert von 500'000 Dollar hinterlegen.

Sean Kingston war im Mai 2024 in Kalifornien festgenommen worden, wo er sich für einen Auftritt aufhielt. Zuvor hatten die Behörden seine Villa in Florida durchsucht.