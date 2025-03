Alice Merton verklagt Skandal-Rapper Kanye West

1/5 Sängerin Alice Merton geht juristisch gegen Kanye West vor. Foto: imago/Carmele/tmc-fotografie.de

Skandal-Rapper Kanye West (47) hat neuen juristischen Ärger am Hals. Die deutsche Musikerin Alice Merton (31), unter anderem bekannt als Coach von «The Voice of Germany», hat Klage gegen den skandalumwitterten Hip-Hop-Star eingereicht. Sie wirft ihm vor, unerlaubt ein Sample ihres Songs «Blindside» in seinem Track «Gun to My Head» verwendet zu haben. Unter anderem fordert Merton in der Klageschrift, die «People» vorliegt, Schadensersatz.

Alice Merton versagte Kanye West die Nutzung ihrer Musik

Merton veröffentlichte «Blindside» im Jahr 2022. Im Dezember 2023 stellte West dann den gemeinsam mit Kid Cudi und Ty Dolla $ign aufgenommen Titel «Gun to My Head» vor, der laut Klageschrift «ein unautorisiertes Sample» von «Blindside» enthält. Erst danach, im Februar 2024, habe BMG Rights Management bei der Sängerin um die Genehmigung angefragt, den Song als Sample in «Gun to My Head» zu verwenden. Merton lehnte das ab.

Auf Nachfrage erklärte die Künstlerin, dass Wests Werte «unseren Werten widersprechen». Weiter heisst es in der Klageschrift: «Merton ist in Deutschland wohnhaft und hat durch jüdische Familienmitglieder, die die Schrecken überlebt haben, eine enge Verbindung zum Holocaust und fühlt sich daher eng mit ihm verbunden.» Kanye West jedoch fällt schon seit Jahren immer wieder mit antisemitischen Äusserungen auf und hat sich selbst in der Vergangenheit als Nazi bezeichnet.

Bedrohten Fans von Kanye West Alice Merton?

Zudem geht aus der eingereichten Klageschrift hervor, dass Musikerin Merton «Morddrohungen und Beschimpfungen von der Fangemeinde des Beklagten im Internet» erleiden musste, «weil sie das Sample nicht freigeben wollte». West habe daneben nicht öffentlich anerkannt, dass Merton ihm die Verwendung ihrer Musik untersagt hatte. Als Folge dieser mutmasslichen Drohungen fürchtete Merton, «für weitere Tourdaten nach Amerika zurückzukehren», heisst es weiter in der eingereichten Klage.