König Charles hat Anfang des Jahres seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht.

Auf einen Blick König Charles III. setzt Krebsbehandlung fort

Prinzessin Kate hat Krebsbehandlung abgeschlossen und erholt sich

Die Krebsbehandlung von König Charles III. (76) wird angeblich auch im nächsten Jahr weitergehen. Das will «Sky News» in Erfahrung gebracht haben. Aus dem Palast verlautete dem Bericht zufolge, dass die Behandlung des Monarchen «sich in eine positive Richtung entwickelt hat und der Behandlungszyklus bis ins nächste Jahr fortgesetzt wird».

Die anonyme Quelle fügte laut «Sky News» in Bezug auf die Krebserkrankung hinzu, dass Zuversicht herrsche. Dies zeige sich auch in dem Wunsch des Königs, ein dichtes Programm an öffentlichen Auftritten zu absolvieren.

Regelmässige Arzttermine in London

Der Buckingham-Palast hatte im Februar bekannt gegeben, dass bei König Charles Krebs diagnostiziert wurde und er eine Behandlung begonnen habe. Der Monarch hatte seine Krebsdiagnose in der Hoffnung bekannt gegeben, dass dies anderen Betroffenen helfen könnte, hiess es damals. Um welche Form der Erkrankung es sich handelt, wurde nicht öffentlich gemacht. Ebenfalls nicht bekannt ist, welcher Art von Behandlung sich der König konkret unterzieht, aber er hat sich britischen Medienberichten zufolge regelmässig zu Arztterminen in London aufgehalten.

Der König und Königin Camilla (77) werden noch einen letzten öffentlichen Auftritt vor ihrer Weihnachtspause wahrnehmen. Anschliessend werden sie sich auf das royale Anwesen in Sandringham zurückziehen. Dort verbringt die Königsfamilie traditionell ihr Weihnachtsfest.

Unter den angeblich über 40 Familienmitgliedern, die dafür dieses Jahr dort zusammenkommen, ist auch Prinzessin Kate (42). Die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William (42) hat dieses Jahr ebenfalls eine Krebsbehandlung durchstehen müssen. Sie verkündete im September, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen habe, erklärte aber auch, ihr Weg «zur Heilung und vollständigen Genesung» sei lang, «und ich muss weiterhin von Tag zu Tag leben».