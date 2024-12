1/7 Bei glücklichen Empfängern flattert dieser Tage die königliche Weihnachtskarte ins Haus. Foto: Getty Images

Tom Parker Bowles wird erstmals Weihnachten in Sandringham verbringen

König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) haben laut ihrem Sohn Tom Parker Bowles (49) «zwei Höllenjahre» hinter sich. In einem exklusiven Interview mit der britischen Zeitung «Telegraph» enthüllt der Gastrokritiker brisante Details über das königliche Paar.

Parker Bowles, der selten mit den Royals in der Öffentlichkeit zu sehen ist, plant dieses Jahr eine Premiere: Er wird Weihnachten in Sandringham verbringen. «Meine Mutter sagte: ‹Ich würde mich freuen, wenn du kommst, ich habe Weihnachten schon lange nicht mehr mit dir verbracht›», sagt er.

«Camilla ist hart im Nehmen»

Die gesundheitlichen Probleme des Königspaares haben Spuren hinterlassen. Während Charles sich einer Krebsbehandlung unterzieht, kämpfte Camilla kürzlich mit einer Lungenentzündung. Trotzdem zeigt sich die Königin resilient. «Sie ist früher zur Arbeit zurückgekehrt, als sie es hätte tun sollen, aber es geht ihr gut. Sie ist hart im Nehmen», so Parker Bowles über seine Mutter.

Trotzdem hat sich das Königspaar entschieden, bereits jetzt die alljährliche Weihnachtskarte zu verschicken, doch die festlichen Grüsse fallen dieses Jahr eher schlicht aus. Nachdem König Charles III. und Königin Camilla letzten Jahr noch in Samt und mit Krone für das Foto posierten, zeigen sie sich auf dem aktuellen Bild in ihrer Alltagskleidung.

Charles trägt dieses Jahr Anzug und Krawatte, Camilla ein langes, blaues Kleid der Designerin Fiona Clare und kaum Schmuck. Bescheiden fallen auch die königlichen Worte aus: «Wir wünschen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr», schreib das Paar kurz und knapp. Es ist die dritte Weihnachtskarte, die Charles und Camilla als Monarchen verschicken.

«Ich stecke meine fetten Finger nicht in die Welt von William und Harry»

Gesprächiger zeigt sich Königin Camillas Sohn im «Telegraph»-Interview und erzählt von einem Tiefpunkt seiner Mutter in diesem Jahr. Besonders habe Camilla bedauert, den «Remembrance Sunday» verpasst zu haben – ein Tag von grosser Bedeutung für sie. Das Interview vom Sohn der britischen Königin gibt einen seltenen Einblick in das Privatleben der Royals.



Auch zu seinen Stiefbrüdern William und Harry äussert er sich diskret: «Ich habe vor langer Zeit gelernt, meine fetten Finger nicht in die Welt von William und Harry zu stecken». Dennoch zeigt er Mitgefühl für ihre Situation: «Aber es war entsetzlich, was sie durchgemacht haben. Ich habe ein Milliardstel von dem durchgemacht, was sie durchmachen mussten, aber verdammt, ich habe Mitgefühl.»