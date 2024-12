Königin Camilla gibt nach Lungenentzündung Gesundheitsupdate

1/6 Königin Camilla bei einem Empfang zum 50. Jubiläum der Organisation Women's Aid in London am Donnerstag. Foto: action press/Stuart C. Wilson/PA Photos

Auf einen Blick Königin Camilla leidet unter Nachwirkungen einer Lungenentzündung und fühlt sich müde

Camilla engagiert sich seit Jahren gegen häusliche Gewalt und unterstützt Wohltätigkeitsorganisationen

Königin Camilla (77) muss sich seit mehreren Wochen mit den Nachwirkungen einer Lungenentzündung herumschlagen. Aus diesem Grund liess die 77-Jährige zuletzt immer wieder offizielle Termine ausfallen. Unter anderem machen ihr anhaltende postvirale Symptome wie Müdigkeit und Husten nach wie vor zu schaffen, wie kürzlich bekannt wurde. Sie fühle sich noch «ein wenig müde», sagte die Ehefrau von König Charles III. (76) nun auch selbst bei einem Auftritt.

Camilla besuchte am Donnerstag (5. Dezember) einen Empfang anlässlich des 50. Jubiläums der Organisation Women's Aid, die sich gegen häusliche Gewalt einsetzt – ein Thema, für das sich die Königin seit vielen Jahren engagiert. Camilla war bei dem Auftritt in einem schwarzen Trägerkleid mit Ärmeln in Animal-Print gekleidet. Nach ihrer Gesundheit gefragt, sagte sie laut der «Daily Mail»: «Ich bin immer noch ein wenig müde. Es holt mich ein bisschen ein.»

Camilla setzt sich seit vielen Jahren gegen häusliche Gewalt ein

Den Empfang der Organisation zog Königin Camilla allerdings gewohnt professionell durch. Beim Anschneiden eines Kuchens sagte sie zu den Anwesenden: «Wenn man die heutige Lage mit der vor 50 Jahren vergleicht, dann könnt ihr alle sehr stolz auf euch sein.» Es sei «schrecklich, dass häusliche Gewalt nach 50 Jahren immer noch nicht ausgelöscht wurde, aber wir machen Fortschritte», so die Königin. Sie habe «jetzt, wo ich angefangen habe, keine Intention, aufzuhören und bin entschlossen, der Sache ein Ende zu setzen.» Einer Besucherin des Events soll sie gesagt haben: «Ich kann eine Wohltätigkeitsorganisation nicht einfach so unterstützen, ich muss es fühlen.»

Das Thema häusliche Gewalt liegt Camilla seit vielen Jahren am Herzen. Sie ist Schirmherrin mehrerer relevanter Organisationen. Erst vergangenen Monat hatte der britische Sender ITV eine Dokumentation zu dem Thema mit Camilla veröffentlicht. «Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors» begleitete Camilla ein Jahr lang bei offiziellen Terminen zum Thema und Treffen mit Betroffenen häuslicher Gewalt sowie Aktivistinnen und Aktivisten, die sich für die Opfer einsetzen und dem Thema mehr Gehör verschaffen.