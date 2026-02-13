Neue Enthüllungen im Fall Epstein: Andrew Mountbatten-Windsor hat laut britischer Berichte zahlreiche junge Frauen unter dem Decknamen «Mrs Windsor» im Buckingham-Palast empfangen.

Darum gehts Prinz Andrew (65) empfing heimlich junge Frauen im Buckingham-Palast

Eine Frau reiste mit Epsteins Privatjet, traf Andrew in London

Bericht: Andrew, Epstein und vier Frauen trafen sich im Palast

Neue Enthüllungen um Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (65) und seinen Verbindungen zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) sorgen für Schlagzeilen. Laut Berichten empfing der 65-Jährige jahrelang heimlich junge Frauen im Buckingham-Palast unter dem Codenamen «Mrs. Windsor».

Mindestens eine dieser Frauen soll mit Jeffrey Epsteins Privatjet nach London geflogen sein, bevor sie Andrew traf. Insider, auf die sich die britischen Boulevardzeitungen «The Sun» und «Daily Mail» berufen, schildern wiederholte Anweisungen Andrews an das Personal: «Mrs Windsor wird in Kürze eintreffen. Bitte lassen Sie sie herein und bringen Sie sie nach oben.»

Angestellte sollten Bescheid gewusst haben

Eine anonyme Quelle beschreibt, dass die Besucherinnen durch einen verborgenen Personaleingang in den Palast gelangten: «Es war allgemein bekannt, dass Andrew es mochte, wenn junge Frauen den Buckingham-Palast besuchen.» Die Angestellten hätten nur noch mit den Augen gerollt und «Ja, Sir» gesagt. Dieses Verhalten soll sich über Jahre hinweg wiederholt haben.

Ein weiterer Insider behauptet: «Der Buckingham-Palast ist nicht die Festung, für die man ihn hält.» In vielen Fällen sei demnach gar nicht geprüft worden, ob von den Besuchen ein Sicherheitsrisiko ausgehe. Entsprechend gebe es über die Treffen nur wenige bis gar keine Details. Unter Höflingen sei das Thema zwar «regelmässig» angesprochen worden, Konsequenzen habe es jedoch nie gegeben.

Durch die Veröffentlichung neuer Epstein-Akten steht Andrew Mountbatten-Windsor erneut unter Druck. Der 65-Jährige, dem sein Bruder König Charles III. (77) die Titel entzogen hatte, gerät damit wieder ins Visier. Die «Mail on Sunday» berichtete zuletzt, Andrew habe Epstein und vier Frauen im Buckingham-Palast empfangen – während Queen Elizabeth II. (1926-2022) im schottischen Balmoral Castle gewesen sei. Eine der Frauen soll demnach ein rumänisches Model Anfang 20 gewesen sein. Epstein habe sie als «sehr süss» beschrieben und Andrew offenbar mit Blick auf den Abend geschrieben: «Grosser Spass, später mehr.» Die mutmassliche Antwort: «Ja, bitte!»