Sie startete ihre Karriere in den 50er Jahren

Die Schauspielerin und Sängerin Kathryn Crosby (1933–2024) ist tot. Die Witwe der US-Grösse Harry Lillis «Bing» Crosby (1903–1977) starb laut eines «Variety»-Berichts am vergangenen Freitag (20. September) im Alter von 90 Jahren eines natürlichen Todes in ihrem Zuhause in Hillsborough im US-Bundesstaat Kalifornien. Die Crosby-Familie habe dies über einen Sprecher mitteilen lassen.

Kathryn Crosby, die auch als Kathryn Grant oder Kathryn Grandstaff aufgetreten war, startete Anfang der 50er Jahre ihre Karriere in Hollywood. Zu ihren grössten Filmen zählen «Sindbads siebente Reise» (1958), «Duell im Morgengrauen» (1958) und «Anatomie eines Mordes» (1959). Auch bei Alfred Hitchcocks (1899–1980) «Das Fenster zum Hof» (1954) hatte sie zu Beginn ihrer Karriere mitgewirkt, allerdings nur in einer nicht gelisteten Statistenrolle.

Familie statt Karriere

Zur selben Zeit hatte sie den 30 Jahre älteren Sänger und Schauspieler Bing Crosby kennengelernt. Die beiden heirateten 1957, aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. In der Folgezeit trat Kathryn Crosby nur noch sporadisch in der Öffentlichkeit auf, zumeist in Fernsehshows ihres berühmten Mannes. Daran änderte auch dessen Tod nichts: Bing Crosby war 1977 während einer Runde Golf in Spanien plötzlich zusammengebrochen. Als Todesursache wurde später Herzversagen angegeben.

