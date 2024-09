Kurz zusammengefasst Honor Swinton Byrne ist die Tochter der preisgekrönten Hollywood-Schauspielerin Tilda Swinton

Sie spielt Prinzessin Beatrice in «A Very Royal Scandal»

Livia Fietz Praktikantin People

Auf den ersten Blick mag die Ähnlichkeit zwischen dieser aufstrebenden Schauspielerin und ihrer Mutter nicht besonders auffallen. Doch bei genauerem Hinsehen erkennt man ähnliche Gesichtsstrukturen – Kinn, Nase, Augen, Ohren.

Von wem Honor Swinton Byrne (26) diese Gesichtsstrukturen hat? Wie der Name bereits verrät – von niemand Geringerem als der preisgekrönten britischen Schauspielerin Tilda Swinton (64), die für ihre skurrilen und ausgefallenen Rollen, wie die Weisse Hexe in «Narnia» (2005), die Älteste in «Doctor Strange» (2016) oder Orlando in «Orlando» (1992), bekannt ist. Nun folgt ihr ihre Tochter in die Filmbranche.

Nepo-Baby oder eigenständige Schauspielerin?

Am Mittwoch (25. September) zog Byrne bei der Londoner Premiere von «Joker: Folie à Deux» die Blicke auf sich. Sie präsentierte sich auf dem roten Teppich wie ein angehender Star. Dies ist nicht überraschend, da ihre Rolle als Prinzessin Beatrice (36), der ältesten Tochter von Prinz Andrew (64), in der historischen Dramaserie «A Very Royal Scandal» viel verspricht. Die Serie thematisiert das Skandal-Interview zur Freundschaft zwischen Prinz Andrew und Jeffrey Epstein (1953–2019).

Als Tochter der Schauspielerin Swinton hat Byrne bereits einige hochkarätige Rollen dank ihres Status als sogenanntes Nepo-Baby erhalten – oder wie es bei uns heisst: dank Vitamin B. Und dazu steht die 26-Jährige auch. Letztes Jahr betonte sie gegenüber «The Times», dass sie sich ihrer Privilegien bewusst sei und dankbar für die Chancen, die ihr geboten werden.

So hatte Byrne bereits mit elf Jahren ihren ersten Filmauftritt als die jüngere Version ihrer Mutter in «Ich bin die Liebe» (2009). Ihre erste Hauptrolle spielte sie mit 22 in «The Souvenir» (2019) – an der Seite ihrer Mutter. Sie gestand, dass ihre Mutter Einfluss darauf hatte, dass sie für den Film berücksichtigt wurde. Mittlerweile erhalte sie jedoch Rollen aufgrund ihres eigenen Talents.

Byrne hat einen Zwillingsbruder

Tilda Swinton hat neben Byrne noch einen Sohn. Xavier ist der Zwilling von Honor Swinton Byrne. Beide Kinder stammen aus Swintons früherer Beziehung mit dem kürzlich verstorbenen Dramatiker John Byrne (1940–2023). Xavier arbeitet ebenfalls in der Filmbranche, jedoch im Bereich Requisiten.