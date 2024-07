Sie hat in unzähligen Filmen mitgemacht und ist seit Jahrzehnten im Geschäft: Shirley MacLaine. Die Schauspielerin zählt mittlerweile 90 Lenze und geniesst ihr Leben in Los Angeles.

1/7 Hast du diese Hollywood-Ikone erkannt?

Livia Fietz Praktikantin People

Die kurzen Haare sind vertraut an ihr, doch statt feuerrot sind die Haare nun schneeweiss. Kein Wunder, denn diese Oscar-preisgekrönte Filmgrösse feierte am 24. April ihren 90. Geburtstag – die Rede ist von Shirley MacLaine. Trotz ihres Alters bleibt MacLaine eine Ikone, wenngleich sie in letzter Zeit schlichter und fast undercover unterwegs ist.

Am liebsten scheint sie im Kapuzenpullover mit einem farbigen Shirt darunter, lockeren grauen Hosen und in Begleitung von Freunden zu sein. Als Stammgast im am Meer gelegenen Restaurant Kristy's Village Cafe in Malibu, Kalifornien, wurde sie dort schon häufiger beim Essen gesichtet – zuletzt am Sonntag, dem 21. Juli, und auch am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag.

Im Herbst erscheint ihr 16. Buch

MacLaine ist ungeachtet ihres bekannten Namens in Hollywood nicht nur als Schauspielerin durch Filme wie «Das Mädchen Irma la Douce» (1963), «Magnolien aus Stahl» (1989) oder «Zeit der Zärtlichkeit» (1983), für den sie nach fünf Nominationen einen Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann, bekannt. Sie war auch Tänzerin – zumindest bis sie 67 Jahre alt wurde. MacLaine erzählte gegenüber «People» an, dass sie bereits im Alter von drei Jahren mit dem Tanzen begann und ihrer Leidenschaft, die ihr «Disziplin, die Liebe zur Musik, die Arbeit mit Menschen und den Umgang mit Schmerzen» beibrachte, während knapp 65 Jahren nachging.

Darüber hinaus kann sie auch Autorin esoterischer Literatur auf ihre Tätigkeitsliste setzen. MacLaine hat schon über 15 Bücher veröffentlicht, ihr 16., welches den Titel «The Wall of Life» trägt, erscheint am 22. Oktober. Gegenüber «People» äusserte die 90-Jährige ihre Dankbarkeit darüber, dass sie trotz ihres hohen Alters «weiterarbeiten» könne, ihre «Freunde habe und wirklich gesund» sei.

Bei ihrem neuen Buch handelt es sich um eine Sammlung von über 150 Bildern und Geschichten. «Etwa zehn gerahmte Fotos von Freunden, Familienmitgliedern und Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe», erzählte MacLaine «People». Diese Fotos, die sie vor etwa 45 Jahren an einer Wohnzimmerwand in ihrem Haus in Malibu aufgehängt hatte, inspirierten sie zu dem Buch. «Jeder, der zu Besuch kam, liebte es, sich diese Montage anzusehen, und so entstand ‹The Wall of Life›», fuhr sie fort. Weitere Themen des Buches umfassen das Aufwachsen mit ihrem jüngeren Bruder Warren Beatty (87), ihre Zeit am Broadway sowie ihre Erfahrungen als Mutter und ihre Begegnungen mit Persönlichkeiten wie Frank Sinatra (1915–1998) und Bette Davis (1908–1989).