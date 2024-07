Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 2021 wurde bei Schauspielerin Christina Applegate Multiple Sklerose festgestellt.

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Das Schicksal von US-Star Christina Applegate (52) bewegt nicht nur ihre Fans. Die Schauspielerin informiert die Öffentlichkeit laufend über ihre Gesundheit – und darüber, wie schnell die Multiple Sklerose bei ihr fortschreitet. Ihr neuster Post auf X ist besonders emotional: «Es gibt zwei Sachen, die ich in den verbleibenden Tagen meines Lebens noch tun will. Ich will mit Shirley MacLaine zusammenarbeiten und ich will Shots mit Cher trinken!» Um dann hinzuzufügen: «Ja, ich plane meine Tage gross – nur damit ihr Bescheid wisst.»

Die «Eine schrecklich nette Familie»-Darstellerin hatte in den letzten Monaten enthüllt, dass die schweren Symptome ihrer Krankheit bei ihr auch zu Depressionen geführt haben. Im Interview mit «Vanity Fair» im letzten Jahr hatte sie zudem angekündigt, dass sie wohl keine Hollywood-Rollen mehr annehmen wird – weil die Herausforderungen durch MS für sie zu schwerwiegend seien.

Ihr Podcast bewegt

Statt hinter der Kamera zu stehen, ist sie seither Co-Moderatorin des Podcasts «MeSsy», in dem sie mit «Sopranos»-Star Jamie-Lynn Sigler (43) über die Herausforderungen ihres Lebens mit MS spricht.