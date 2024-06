Christina Applegates Tochter spricht über MS-Erkrankung der Mutter

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 2021 machte Schauspielerin Christina Applegate ihre MS-Erkrankung öffentlich. In ihrem Podcast spricht sie erstmals mit ihrer Tochter Sadie darüber.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Schauspielerin Christina Applegate (52) hat ihre Multiple Sklerose-Diagnose im August 2021 öffentlich gemacht. Seitdem spricht die Schauspielerin immer wieder über die Herausforderungen und Einschränkungen, die mit der Erkrankung des zentralen Nervensystems einhergehen. Nun hat Applegate ihre Tochter Sadie LeNoble (13) in ihren Podcast eingeladen, wo der Teenager erstmals über die MS-Erkrankung seiner Mutter spricht.

«Als sie die Diagnose bekam, fühlte es sich an, als ob nicht alles vorbei wäre, aber es war hart zu sehen, wie meine Mutter viele der Fähigkeiten verlor, die sie in meiner Kindheit hatte. Als ich ein Kind war, haben wir stundenlang in ihrem Zimmer getanzt», sagt Sadie. Es sei «definitiv schwer, meine Mutter kämpfen zu sehen». Applegate merkt an, dass sie sich an ihren schlechten MS-Tagen «unglaublich schuldig» fühlen würde, da sie nicht wolle, dass ihre Tochter das Gefühl hat, sie könne sie nicht beschützen. LeNoble hat ihre Mutter in den vergangenen zwei Jahren zu Events begleitet, unter anderem, als die Schauspielerin 2022 ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten hat.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von KI für dich erstellt Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten aus verlässlichen Quellen. Blick befolgt beim Einsatz künstlicher Intelligenz strenge Regeln. So hat bei der Qualitätskontrolle immer ein Mensch das letzte Wort. Mehr dazu im «Code of Conduct». Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten aus verlässlichen Quellen. Blick befolgt beim Einsatz künstlicher Intelligenz strenge Regeln. So hat bei der Qualitätskontrolle immer ein Mensch das letzte Wort. Mehr dazu im «Code of Conduct». Mehr

«Einfacher zu verstehen, was sie durchmacht»

Trotz der «schwierigen Zeit» für ihre Familie sei es laut der 13-Jährigen auch schön gewesen, «ihr helfen und sie unterstützen zu können.» Die Hilfe wolle ihre sture Mutter allerdings nicht immer annehmen, scherzt der Teenager. Weiter erklärt die 13-Jährige, dass sie selbst unter gesundheitlichen Problemen wie Misophonie (Intoleranz auf bestimmte Alltagsgeräusche) und dem posturalen Tachykardiesyndrom (auch POTS genannt, unnatürlicher Herzfrequenz-Anstieg) leide. Dies habe ihr dabei geholfen, sich in die Situation ihrer Mutter hineinzuversetzen. «Wenn meine Mutter sagt: ‹Ich habe gerade Schmerzen. Ich habe ein Zittern.› Wenn ich nicht POTS hätte, würde ich wahrscheinlich sagen: ‹Ich weiss nicht, wovon du redest. Aber ich habe tatsächlich Zittern durch POTS›, so Applegates Tochter. «Es ist auf jeden Fall viel einfacher zu verstehen, was sie durchmacht, wenn ich auch etwas habe, was ich durchmache.»