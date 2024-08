Ihre Eltern sind in Hollywood gefeierte Schauspieler, sie selbst zeigt sich in der Öffentlichkeit allerdings wenig. Erkennst du diesen Promi-Sprössling?

1/6 Heath Ledger ist im Jahr 2008 im Alter von nur 28 Jahren an einer Überdosis gestorben.

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Hand in Hand schlendern sie am Mittwoch durch New York City auf dem Weg zur Mani- und Pediküre. Die Mutter trägt ein sommerliches Kleid und eine schwarze Sonnenbrille, die Tochter einen weissen Look mit Adidas-Sneakern – zunächst ein ganz normaler Schnappschuss. Wer genauer hinschaut, erkennt allerdings, dass sich hinter der dunklen Sonnenbrille das Gesicht von Hollywoodstar Michelle Williams (43) verbirgt. Mit ihr unterwegs ist Matilda (18), die Tochter des australischen Schauspielers Heath Ledger (1979–2008), die der Öffentlichkeit bisher weitgehend ferngeblieben war.

Wir erinnern uns: Heath Ledger wurde am 22. Januar 2008 tot in seinem New Yorker Loft aufgefunden. Ledger ist an einer Überdosis gestorben. Damals war seine Tochter Matilda gerade einmal zwei Jahre alt.

Matilda pflegt engen Kontakt zu Familie Ledger

Im Jahr 2005 lernten sich Ledger und Williams bei den Dreharbeiten für den Film «Brokeback Mountain» kennen und verliebten sich. Nach drei Jahren Beziehung gab das Paar sein Liebes-Aus bekannt, nur wenige Monate später stirbt Heath Ledger. 2009 erzählt Williams in einem Interview mit der «Vogue», dass ihre Tochter engen Kontakt mit der Familie ihres verstorbenen Vaters pflege. «Sie kann ihren Vater auf so viele Arten kennenlernen, und auch so viele seiner Freunde, die ihr so viele Geschichten erzählen können.»

Heath Ledgers Familie hatte nach seinem Tod beschlossen, seinen gesamten Nachlass an seine Tochter zu vermachen. «Unsere Familie hat alles an Matilda verschenkt», erzählte Heath Ledgers Vater Kim in einem Interview gegenüber «People». «Das war von dem Moment an der Plan, als mein Junge starb. Es stand nie infrage, dass Heaths Nachlass an Matilda gehen würde. Wir stehen Michelle und Matilda sehr nahe.»