Für ihr Idol tun Fans beinahe alles. Um auch ja keinen Moment des Konzertes zu verpassen, tragen Fans von Olivia Rodrigo etwa Windeln zu den Veranstaltungen. Das kann beizeiten ziemlich unangenehm für die Sängerin werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Olivia Rodrigo riecht bei Konzerten Fäkalien, wegen Windeln ihrer Fans

Fans tragen Windeln, um Plätze zu sichern und Shows nicht zu verpassen

Am Silvesterauftritt 2023 in New York bemerkte sie den unangenehmen Geruch

Silja Anders Redaktorin People

Olivia Rodrigo (23) ist zwar zu 60 Prozent taub auf ihrem linken Ohr, doch ihre Nase scheint noch ziemlich gut zu funktionieren. Das freut die Sängerin wohl nicht immer. Im Interview mit den Radiomoderatoren Chloe Burrows (30) und Tyler West (30) des britischen Senders Kiss Radio verriet die Sängerin kürzlich, dass sie ihre Fans beizeiten an ihren Konzerten riechen kann – und das hat nichts mit möglichem Schweissgeruch durch das viele Tanzen zu tun.

Nein, eher riecht Rodrigo unglücklicherweise die Fäkalien ihrer Fans. Klingt schon schräg, wird aber noch schräger. Denn der Mief hat einen bestimmten Grund, wie sie erklärt. «Ich war schon auf einigen Konzerten und Festivals, bei denen die Leute Windeln tragen, um ganz vorne in der ersten Reihe stehen zu können, und das war für mich als Künstlerin eine Erfahrung, die ich … gerochen habe.»

Fans wollen keine Sekunde verpassen

Die Sängerin erinnert sich dabei vor allem an ihren Auftritt an Silvester auf dem Times Square in New York City. «Alle tragen Windeln … sie sitzen den ganzen Tag da», sagte sie. «Ich denke ziemlich oft darüber nach … das ist wirklich so.» Sie selbst könne sich an keinen ungewöhnlichen Ort erinnern, an dem sie sich schon einmal entleerte. Die vollen Windeln hat sie aber offenbar schon bis auf die Bühne gerochen.

Dieses Phänomen ist auch von Konzerten von Taylor Swift bekannt, denn die Zuschauerinnen wollen weder ihren Platz in der Menge aufgeben noch durch die langen Schlangen vor den Toiletten etwas von der dreistündigen Show verpassen. Die einfache Lösung für viele Fans ist daher das Tragen einer Windel – was für die Menschen um einen herum und offenbar für die Künstler auf der Bühne irgendwann durchaus Nachteile haben kann.

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Beziehungstipps von Olivia Rodrigo

Im weiteren Verlauf des Interviews mit dem Moderationsduo spricht Olivia Rodrigo über ihr schlechtes linkes Ohr – «wenn du mir also ein Geheimnis zuflüstern willst, mach es ins rechte Ohr» – und gibt gewissen Fans noch Beziehungstipps. So möchte ein Fan etwa wissen, wie sie mit der Situation umgehen soll, dass ihr Freund eifersüchtig auf ihren Plüschteddybären ist und wütend wird, wenn er aufwacht und seine Freundin mit dem Teddy kuschelt, statt mit ihm. Rodrigos Antwort ist eindeutig: «Behalte den Bären, trenn dich vom Freund!»

Übrigens scheint Olivia Rodrigo Fan von der Schweiz, insbesondere des Wallis zu sein. Die Sängerin wurde kürzlich mit einem T-Shirt gesichtet, auf dem steht: «Je t'aime Valais», zu Deutsch also «Ich liebe das Wallis». Diese Bilder waren vor allem für den entsprechenden Onlineshop ein Jackpot.