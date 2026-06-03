Palina Rojinski litt unter ihrer grossen Oberweite

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Palina Rojinski (41) spricht offen über ihre psychischen Probleme wegen grosser Oberweite

Sie entwickelte mit «Triumph» eine Unterwäsche-Kollektion für Frauen mit grossen Brüsten

Rojinski, einst Juniorenmeisterin, fühlte sich oft sexualisiert und reduziert auf ihr Äusseres

Fynn Müller People-Redaktor

Heute steht Palina Rojinski (41) selbstbewusst zu ihrem Körper. Das war nicht immer so, wie die Moderatorin und Schauspielerin im Gespräch mit RTL verrät. «Ich habe mich schon für meinen Körper irgendwie geschämt», sagt Rojinski ehrlich. Besonders ihre grosse Oberweite war lange Zeit eine Belastung. «Das kennen dann die Mädels, die irgendwie in der Pubertät auf einmal Formen kriegen. Da ist man psychisch noch gar nicht so weit auf diese Wirkung, die man dann bei manchen Leuten erzielt.»

Die Berlinerin, die übrigens Juniorenmeisterin in rhythmischer Sportgymnastik war, litt nicht nur psychisch darunter. Passende BHs, Badeanzüge und Unterwäsche zu finden, sei immer eine Herausforderung gewesen. «Weil mir einfach fast nichts passt. Es ist immer zu klein, und wenn es gross ist, dann hält es nicht», erklärt sie. Deswegen hat Rojinski mit dem Lingerie-Label «Triumph» eine eigene Unterwäsche-Kollektion für Frauen mit grosser Oberweite entwickelt.

«Innerlich war ich noch sehr kindlich»

Rojinski sprach bereits in einem «Glamour»-Interview über die Schwierigkeiten ihrer Körbchengrösse. Dort sagte sie: «Als sie im Teenageralter anfingen zu wachsen, waren meine Aussen- und Innenwelt zwei ganz unterschiedliche Pole. Innerlich war ich noch sehr kindlich, aber immer, wenn ich mal ein enges Tanktop getragen habe, wurde ich von meiner Umwelt ungefragt sexualisiert.» Auch von den Frauen. «Ich habe mich ständig gefühlt, als müsste ich mich für meine grossen Brüste entschuldigen.»

Die Reduktion auf ihre Oberweite prägte sogar ihre Karriere. «Die Rollen und Shootings, die mir anfangs angeboten wurden, gingen alle in so eine ‹Playboy›-Richtung. Das ist schon extrem, wie einem aufgrund seines Körpers versucht wird, ein gewisses Projektionsbild überzustülpen.» Heute steht sie zu ihren Kurven, sagt zu RTL: «Das ist mein Körper. Ich fühle mich wohl damit. Ich kann und will mich auch nicht verstecken.»

Yeliz Koc bereute Brustvergrösserung

Reality-Star Yeliz Koc (32) weiss, wie sich Rojinski fühlt. Kürzlich hat sie bei Instagram ihrer Community offenbart, dass sie ihre Brust-OP bereut. Der Grund: Die Oberweite war ihr nach dem Eingriff zu gross. «Ich muss ehrlich sagen, ich finde sie ein bisschen zu gross. Aber ich würde mich nicht mehr unters Messer legen, um sie kleiner zu machen, weil ich nicht weiss, was die nächsten Jahre passiert», sagte sie.