Die deutsche Moderatorin Palina Rojinski feierte ihren 41. Geburtstag in einem Luxushotel auf Sizilien. Mit dabei: der deutsche Rapper Lucio101. Der 15 Jahre jüngere Berliner soll ihr Herz erobert haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Palina Rojinski (41) ist mit Rapper Lucio101 (26) zusammen

Das Paar wurde knutschend in Berlin und Brasilien gesichtet

Lucio101 hat über zwei Millionen Spotify-Hörer pro Monat

Fynn Müller People-Redaktor

Palina Rojinski (41) soll frisch verliebt sein. Wie die «Bunte» berichtet, hat die deutsche Moderatorin und Schauspielerin einen neuen Mann an ihrer Seite. Und der ist kein Unbekannter! Es handelt sich um den deutschen Rapper Lucio101, bürgerlich Lucas Rother (26). Mit über zwei Millionen monatlichen Hörern auf Spotify zählt er zu den beliebtesten Musikern Berlins und ist mit Rap-Grössen wie Pashanim (25) befreundet.

Das Paar wurde kürzlich Arm in Arm bei einem Spaziergang durch die deutsche Hauptstadt gesichtet. Über das verlängerte 1.-Mai-Wochenende sollen sie sich sogar knutschend in der Öffentlichkeit gezeigt haben. Nicht nur in Berlin wurden sie zusammen gesehen.

Laut dem Magazin «Bunte» reiste das Paar bereits Anfang März nach Brasilien, wo sie romantische Tage in Rio de Janeiro verbrachten. Beide posteten auf Instagram Fotos von den gleichen blauen Treppen in der Stadt – ein weiteres Indiz für ihre Zweisamkeit.

Geburtstagsreise nach Sizilien

Auch in Italien genoss das vermeintliche Paar eine Auszeit. Palinas 41. Geburtstag feierten sie laut «Bunte» im luxuriösen «San Domenico Palace» auf Sizilien. Auf Instagram teilte die Moderatorin Bilder von Granita und Brioche, während Lucio101 ähnliche Fotos in seiner Story veröffentlichte. Ein weiteres Detail für Romantik: Das Hotelbett war mit goldenen Ballons und roten Rosenblättern geschmückt.

Noch hat Palina Rojinski ihre neue Liebe nicht offiziell bestätigt. Ihre letzte bekannte Beziehung war mit dem Luxemburger Investor Kindy Fritsch (40), mit dem sie sich 2023 öffentlich auf einem Wohltätigkeitsball in Monaco zeigte.