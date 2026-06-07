Hella von Sinnen spricht offen über ihre Alkohol-Vergangenheit. «Ich habe seit meinem zwölften Lebensjahr gesoffen», gesteht sie. Heute sei sie «herrlich nüchtern» und bereut ihr Verhalten von früher.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hella von Sinnen reflektiert im Interview über Alkohol-Vergangenheit und Reue

Sie trank seit ihrem zwölften Lebensjahr und bereut ihr Verhalten

Podcast «Gestatten von Sinnen» startete am 5. Juni 2026

Michel Imhof Teamlead People

Die deutsche Komikerin Hella von Sinnen (67) ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. In einem neuen Interview geht sie auch mit sich selbst hart ins Gericht. Und rechnet mit ihrer Alkohol-Vergangenheit ab.

«Ich habe seit meinem zwölften Lebensjahr richtig gesoffen. Es war Teil des Künstlerlebens. Premieren, Tourneen, Nächte», erzählt sie im Interview mit «Bild». «Meine Güte. Was haben wir gesoffen!»

«Dafür hasse ich den Suff»

Rückblickend betrachtet sei sie auf viele Momente nicht stolz. «Ich bereue vieles. Vor allem bereue ich meine unverschämte, arrogante Art, die ich im Suff Menschen gegenüber an den Tag gelegt habe», so von Sinnen. Alkohol hätte ihre schlechten Eigenschaften verstärkt. «Dafür hasse ich den Suff», sagt sie. Heute sei sie klarer und bewusster. «Ich bin jetzt so herrlich nüchtern.»

Noch vor elf Jahren war Hella von Sinnen gemeinsam mit Hugo Egon Balder (76) und Wigald Boning (59) in der Late-Night-Talkshow «Der Klügere kippt nach» zu sehen. Darin war Balder der Kneipenwirt, Boning der Moderator und von Sinnen der Stammgast. Mit verschiedenen Personen wurde dann bei alkoholhaltigen Getränken über verschiedene Themen gesprochen.

Dirk Bach rettete ihr das Leben

Im Interview kommt von Sinnen auch auf ihren ehemaligen Weggefährten Dirk Bach (1961–2012) zu sprechen. «Der Dicki hat mir das Leben gerettet», sagt sie. «Das ist kein Bild. Es ist ein Fakt.» Ihr bester Freund und Bühnenpartner stand an ihrer Seite, als sie als 29-Jährige um ihre Mutter trauerte.

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Aktuell tritt Hella von Sinnen nicht mehr vors Publikum. 2024 erlitt sie bei einem Auftritt einen Unfall. «Ich bin von der Bühne gestürzt, habe mir beide Sprunggelenke und den rechten Oberschenkel gebrochen», erzählt sie. «Das Knie wurde besonders schwer verletzt, musste später noch einmal operiert werden. Ich bin deswegen sehr vorsichtig beim Gehen.»

Hella von Sinnen gibts statt auf der Bühne nun aufs Ohr. Am 5. Juni lancierte sie ihren Podcast «Gestatten von Sinnen». «Da kann man doch schön sitzen», meint sie. «Und reden kann ich auch.»