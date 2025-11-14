Stella Banderas Griffith hat geheiratet. Sie selbst ist weniger bekannt, ihre Eltern dagegen sind Superstars. Und auch ihre Trauzeugin ist keine Unbekannte in Hollywood – sie ist Stellas Halbschwester.

«Als ich gross wurde, habe ich nie von einer riesigen Hochzeit geträumt», schreibt Stella Banderas Griffith (29) auf Instagram – ausgerechnet zu einer Reihe ihrer eigenen Hochzeitsfotos. «Aber ich liebe es, heilige Worte zu sprechen.»

Und so heiratete die Tochter von Antonio Banderas (65) und Melanie Griffith (68) ihren jetzigen Ehemann Alex Gruszynski. Mit ihrer Feier habe sie vor allem das Ritual einer Hochzeit ehren wollen. «Und einen Raum schaffen, in dem unsere Freunde und Familie zusammenkommen, neue Erinnerungen schaffen und so viel Spass wie möglich haben konnten», schreibt sie weiter auf Instagram.

Hochzeit mit Gotik-Touch

In einer Robe aus Spitze des Labels Rodarte und einem passenden Schleier gab sie ihrem Ehemann das Jawort. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen, wie Stella Banderas in einer Bildgalerie auf Instagram zeigte, als sie die Verlobung mit den Worten «Ich kann für immer mit meinem liebsten Menschen abhängen!» verkündete.

Zu ihrer Trauung kam die ganze Familie zusammen, und siehe da: Stella Banderas Griffith hatte drei Brautjungfern – und eine davon kennt man sehr gut. Dakota Johnson (36) stand direkt hinter der Braut, als diese heiratete, womit davon auszugehen ist, dass sie nicht einfach nur Brautjungfer, sondern Trauzeugin war. Und alle, die sich jetzt wundern, was so ein Hollywoodstar an der Hochzeit von Stella Banderas Griffith macht, muss nur einen Blick auf die Mutter der beiden Frauen werfen. Das ist nämlich ein und dieselbe, Melanie Griffith. Womit Dakota Johnson und Stella Banderas Griffith Halbschwestern sind. Dakota Johnson stammt aus Melanie Griffiths Ehe mit Schauspieler Don Johnson (75). Später heiratete Griffith den spanischen Schauspieler Antonio Banderas und bekam die gemeinsame Tochter Stella.

Begleitet wurde die Hochzeit von der spanischen Ausgabe der «Elle», die auf Instagram einige Eindrücke der Festlichkeiten teilte.