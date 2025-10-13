Schweizer Topmodel Nadine Strittmatter hat geheiratet

Sie lief für die grössten Modelabels und arbeitete mit Karl Lagerfeld zusammen. Jetzt feiert das Schweizer Topmodel den grössten Erfolg ihres Lebens und sagt Ja zur Liebe ihres Lebens.

Es scheint eine intime Hochzeit im kleinen Kreis gewesen zu sein, die Nadine Strittmatter (41) am Wochenende vom 11. Oktober 2025 feierte. Das suggerieren zumindest die Fotos, die das Schweizer Topmodel auf ihrem Instagram-Account postet. Dazu schreibt sie: «Ich habe gestern die Liebe meines Lebens geheiratet. Ich bin so unglaublich glücklich.» Die vielen privaten Post erstaunen, denn die 1,80 Meter grosse Aargauerin hielt ihr Privat- und Liebesleben in den letzten Jahren immer unter Verschluss.

Die Eheschliessung fand in einer kleinen Kapelle aus Stein statt, die aussieht, als könnte sie in England oder Schottland stehen. Auch der Name des Bräutigams deutet auf eine Herkunft aus Grossbritanien hin. Der Mann von Nadine Strittmatter heisst Tom Hughes. Mehr ist zum Frischvermählten nicht bekannt. Blick konnte das Ehepaar bisher noch nicht erreichen.

Schweizer Prominenz unter den Gästen

Unter den Hochzeitsgästen war auch Schweizer Prominenz. Melanie Winiger (41) postete einige Bilder und Videos von der Trauung und bedankte sich beim frisch getrauten Ehepaar für die Einladung. Zu einem Foto von Nadine Strittmatter schreibt sie: «Schönste Braut.» Ebenfalls vor Ort war die Schweizer Filmmusikproduzentin Nora Baldenweg (44), die Impressionen der Hochzeit auf Instagram teilte.

Nadine Strittmatter gehört zu den erfolgreichsten Schweizer Models. Sie wurde von Karl Lagerfeld und John Galliano in Paris entdeckt und lief für Chanel und Christian Dior. Sie zierte die Titelblätter der wichtigsten Modemagazine wie «Vogue», «Elle», «Maxim» oder «Harper’s Bazaar» und arbeitet mit den grössten Fotografen unserer Zeit. Unter anderem stand sie bei Peter Lindbergh und Michel Comte vor der Linse.

In den letzten Jahren zog sich Strittmatter etwas dem Modebusiness zurück. Seit 2007 nahm sie Schauspielunterricht und widmet sich vermehrt der Filmproduktion. Ihr erster Kurzfilm, «Sweet Focus», wurde 2011 an den internationalen Filmfestspielen in Cannes gezeigt. Nadine Strittmatter engagiert sich stark für den Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der Modeindustrie.