Helge Schneider will sich von ausgedehnten Tourneen verabschieden. Doch bevor es so weit ist, geht es auf die «erste grossartige Abschiedstournee».

Darum gehts Helge Schneider verzichtet künftig auf lange Tourneen, will aber weiterhin auf der Bühne stehen

Für 2027 plant Schneider fast 100 Konzerte in Deutschland, den Abschluss bildet Mülheim an der Ruhr

In diesem Dezember tritt Schneider mit «Ellebogen vom Tisch» in Luzern, Basel und Zürich auf

Helge Schneider (71) möchte nicht mehr monatelang durch die Lande ziehen. Bei einer Pressekonferenz in der Kölner Kneipe «Weisser Holunder» kündigte Schneider am Donnerstag an, künftig auf ausgedehnte Konzertreisen zu verzichten. Bis dahin hat er sich allerdings noch so einiges vorgenommen.

Im Jahr 2027 geht Schneider auf seine Tournee, die den passenden Titel «Der letzte Versuch! – Helges erste grossartige Abschiedstournee» trägt. Zahlreiche Auftritte auf deutschen Bühnen sind geplant. Und auch nach seiner «grossartigen Abschiedstournee» wird sich Schneider nicht komplett von der Bühne verabschieden.

«Ich gehe auf die 80 zu, werde ja bald 72. Ich werde mit Sicherheit nicht ganz aufhören. Die Kölner Philharmonie braucht mich diese drei Tage jedes Jahr, denn kein anderer würde zu dieser neuralgischen Zeit an Karneval zur Verfügung stehen und als Schuhputzer dienen», witzelte Schneider beim Pressetermin gemäss dem «Kölner Stadt-Anzeiger».

Helge Schneider schlaucht der Touralltag zunehmend

Nicht die Auftritte selbst, sondern die Umstände des Tourlebens machen dem 71-Jährigen jedoch nach eigener Aussage zunehmend zu schaffen. Hunderte von Kilometern lege er zwischen Tourorten auf Autobahnen und in Verkehrsmitteln zurück, schlafe immer wieder in anderen Hotels, und das seit Jahrzehnten.

«In manchen Hotels sind ja auch ganz fürchterliche Betten. Da Im Zitat steht ein gerader statt eines typografischen Apostrophs; Zitat nicht ändern. Wanzen, Läuse, Kakerlaken, Frösche. Hatte ich auch schon. In einer Badewanne, ich geh da rein, da ist ein Frosch», erklärte Schneider laut des WDR weiter auf seine gewohnt humoristische Art.

Abschiedstournee durch ganz Deutschland

Fast 100 Konzerte sind derzeit für 2027 geplant, erklärte Schneider noch beim Pressetermin. Laut der offiziellen Webseite des Künstlers fällt der Startschuss am 2. Februar 2027 im Ruhrfestspielhaus in Recklinghausen. Das Konzert ist bereits ausverkauft.

Weitere Stationen sind unter anderem die Kölner Philharmonie (5. bis 7. Februar), die Münchner Isarphilharmonie (9. und 10. Februar), die Hamburger Elbphilharmonie (16. Februar), die Frankfurter Jahrhunderthalle (24. Februar) und das Berliner Tempodrom (3. und 4. September). Das grosse Finale steigt nach aktuellem Stand vom 16. bis 18. Dezember mit drei Konzerten in der Stadthalle seiner Heimatstadt Mülheim an der Ruhr.

Wer Schneider ein letztes Mal in der Schweiz sehen will, kann dies noch dieses Jahr tun. Mit seinem Programm «Helge Schneider – Ellebogen vom Tisch» kommt er im Dezember für mehrere Termine in die Schweiz. Diese finden in Luzern, Basel und Zürich statt.