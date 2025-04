1/7 Für den neuen Horrorfilm «Blood & Sinners» stehen Michael B. Jordan und Hailee Steinfeld gemeinsam vor der Kamera. Foto: FilmMagic

Darum gehts Hailee Steinfeld und Michael B. Jordan stehen für neuen Horrorfilm «Sinners» vor der Kamera

Fans sind begeistert von ihrer Chemie – vor und auch abseits der Kamera

Sarina Dünnenberger Redaktorin People

Wer kennt es nicht: Man sitzt im Kino und denkt sich: «Wow, diese beiden Darstellenden würden ein gutes Paar abgeben!» Auf der Leinwand ist die Chemie da – und wie sieht es aus, sobald die Kameras aus sind?

Fans von Hailee Steinfeld (28) und Michael B. Jordan (38) äussern sich zurzeit auf Social Media dazu, denn sie finden: Bei den beiden stimmt die Chemie auch abseits vom Filmset. Für den neuen Horrorfilm «Blood & Sinners» standen der «Creed»-Darsteller und die «Hawkeye»-Schauspielerin nun gemeinsam vor der Kamera – und gingen dabei ganz schön auf Tuchfühlung, wie einige Filmclips im Internet zeigen. Im Film von Regisseur Ryan Coogler (38) spielt Jordan die Rollen der Zwillinge Elijah und Elias Smoke, während Steinfeld als Mary zu sehen ist.

«Seid ihr beide ein Paar?»

Besonders auf Tiktok lassen sich zurzeit unzählige Videos des Schauspielduos finden. Ein Moment, der bei den Fans sehr beliebt zu sein scheint: der rote Teppich bei der Premiere von «Blood & Sinners». Steinfeld ist gerade dabei, die Frage einer Journalistin zu beantworten – ironischerweise eine Frage über ihren Co-Star Jordan –, als dieser plötzlich hinter ihr auftaucht. Mit einem verschmitzten Lächeln werfen sie sich einige verstohlene Blicke zu, bevor Steinfeld lacht und den Schauspieler mit den Worten «Geh weg, wir reden über dich!» wegschickt.

Wer jetzt allerdings die nächste grosse Hollywood-Romanze erwartet, wird wohl enttäuscht sein. Als hätten sie geahnt, dass ihre Chemie bei Fans auf Anklang stossen wird, haben die beiden vorgesorgt – indem sie beim Tiktok-Trend «Meet Cutes NYC» mitgemacht haben. Hier werden fremde Menschen auf der Strasse angesprochen und gefragt, ob sie ein Paar sind. Steinfeld und Jordan hatten da eine klare Antwort: «Nein, aber wir haben in einem Film eines gespielt.»

Jemand, den das gar nicht zu stören scheint, ist Steinfelds Verlobter, Buffalo-Bills-Quarterback Josh Allen (28). Im Gegenteil: Er schwärmte vom Film seiner Partnerin, wie «People» berichtet. «Es war grossartig», sagte Allen an einer Pressekonferenz für die Buffalo Bills. «Es war eine andere Welt, eine sehr coole Erfahrung. Ich freue mich so sehr für sie und bin so stolz auf sie.»

Falls ihr euch selbst von der Chemie zwischen Jordan und Steinfeld überzeugen möchtet: «Blood & Sinners» läuft seit dem 17. April in den Deutschschweizer Kinos.

Die beiden sind eindeutig nicht die ersten Schauspielenden, denen im echten Leben eine Romanze angedichtet wurde. Auch diese Duos sorgten bei Fans für Herzaugen:

Glen Powell (36) und Sydney Sweeney (27)

Der Schauspieler und die Schauspielerin heizten die Gerüchteküche ordentlich an, als sie für die Romantikkomödie «Wo die Lüge hinfällt» gemeinsam vor der Kamera standen. Sweeney war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch mit Jonathan Davino (41) verlobt, sie hat die Verlobung aber unterdessen aufgelöst. Dafür war sie anwesend bei der Hochzeit von Powells Schwester. In der Fernsehsendung «Today with Jenna and Friends» sagte der Schauspieler: «Die Hochzeit hat ein bisschen für Aufregung gesorgt. Hat euch das überrascht? Timing ist alles auf dieser Welt, wisst ihr.» Ende März wurden die beiden ausserdem bei einem gemeinsamen Dinner mit Freunden abgelichtet. Fans fragen sich weiterhin: Sind die beiden wirklich nur Freunde?

Lady Gaga (39) und Bradley Cooper (50)

Einige mögen sich vielleicht noch an den gemeinsamen Auftritt der Sängerin und des Schauspielers bei den Oscars im Jahr 2019 erinnern. Für den Film «A Star is Born» schlüpften Cooper und Gaga in die Rollen von Jackson Maine und Ally Campana. Der Song «Shallow» gewann den Oscar für den besten Song – und das Duo sang ihn an dem Abend gemeinsam auf der Bühne. Fans waren begeistert vom Auftritt der beiden. «Sie haben mehr Chemie als das Periodensystem», lautet ein Kommentar unter dem Video. Eine andere Person schrieb: «Ich muss zugeben, dass sie für mich sehr verliebt aussahen, aber das zeigt die Qualität der Darstellenden. Eine atemberaubende Vorstellung, ich habe es geliebt ...»

Leonardo DiCaprio ( 50)und Kate Winslet (49)

Doch auch schon vor dem Zeitalter von Social Media und der Gen Z wünschten sich Fans Liebeleien zwischen bestimmten Schauspielenden. Die beiden «Titanic»-Stars DiCaprio und Winslet dürften das Paradebeispiel dafür sein. Beinahe dreissig Jahre ist es her, dass der Kultfilm in den Kinos lief. Seither verbindet die beiden eine innige Freundschaft. 2009 sagte die Schauspielerin in ihrer Dankesrede bei den Golden Globe Awards: «Leo, ich bin so froh, dass ich hier stehen kann und dir sagen kann, wie sehr ich dich liebe und wie sehr ich dich seit 13 Jahren liebe. Ich liebe dich von ganzem Herzen, das tue ich wirklich.» DiCaprio sass im Publikum und warf ihr währenddessen einen Kuss zu. Winslet gewann die Auszeichnung für ihre Rolle in dem Film «Revolutionary Road», in dem auch DiCaprio eine Rolle hatte. Winslets damaliger Ehemann Sam Mendes (59) war der Regisseur.