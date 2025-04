Sarah Michelle Gellar verrät das Geheimnis ihrer langen Ehe mit Freddie Prinze Jr. Die «Buffy»-Darstellerin betont jedoch auch, dass jede Beziehung Arbeit erfordert. Das Paar lernte sich 1997 am Set von «Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast» kennen.

Darum gehts Sarah Michelle Gellar verrät Erfolgsrezept für 22 Jahre Ehe

Liebesgeschichte begann am Set von «Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast»

Hochzeit 2002, zwei Kinder geboren 2009 und 2012

Sarah Michelle Gellar (48) und Freddie Prinze Jr. (49) führen seit über zwei Jahrzehnten eine skandalfreie Ehe. In Hollywood keine Selbstverständlichkeit.

In einem Interview mit Jenna Bush Hager (43) und Tiffany Haddish (45) verriet die «Buffy»-Darstellerin nun ihr Erfolgsrezept für 23 Jahre Ehe. Ihre überraschend einfache Antwort: «Getrennte Badezimmer!»

Aussage stösst auf Zustimmung

Diese unerwartete Offenbarung löste bei den Interviewerinnen ungläubiges Staunen aus. Haddish schlug scherzhaft vor, es wie Lucy und Ricky in «I Love Lucy» zu machen – mit Einzelbetten, die je nach Bedarf zusammen- oder auseinandergeschoben werden können. Gellar zeigte sich von dieser Idee durchaus angetan.

Die Liebesgeschichte des Paares begann 1997 am Set des Kultfilms «Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast». Doch erst drei Jahre später kam es zum ersten Date. «Wir waren sehr lange befreundet», erinnerte sich Gellar 2020 in einem Gespräch mit «People». Für Prinze Jr. war nach diesem ersten Rendezvous klar: Sie ist die Richtige.

2002 folgte die Hochzeit in Mexiko, 2009 und 2012 kamen ihre beiden Kinder zur Welt. Doch was ist neben getrennten Badezimmern das Geheimnis ihrer dauerhaften Beziehung? In einem Interview mit Fox News Digital 2024 betonte Gellar die Bedeutung harter Arbeit in allen Lebensbereichen, einschliesslich der Ehe.

Eine gute Ehe bedeutet auch Arbeit

«Man muss Arbeit investieren», erklärte sie und kritisierte die «Wegwerfmentalität» unserer Gesellschaft. «Wenn dein Handy kaputt geht, reparierst du es nicht. Du kaufst ein neues. Und ich denke, das ist auch oft die Einstellung zu Beziehungen», so Gellar laut «Pagesix».

Die Schauspielerin unterstreicht damit, dass eine erfolgreiche Ehe mehr erfordert als nur räumliche Trennung. Es geht um Engagement, gegenseitigen Respekt und die Bereitschaft, gemeinsam durch Höhen und Tiefen zu gehen.