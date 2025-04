Barack und Michelle Obama wurden erstmals seit vier Monaten wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Das Paar hatte ein Dinner-Date in einem italienischen Restaurant in Washington, wo es von den Gästen mit Applaus begrüsst wurde.

1/6 Barack und Michelle Obama galten als präsidiales Traumpaar. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Barack und Michelle Obama wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen

Beim Dinner-Date wurden sie im Restaurant mit Applaus begrüsst

Michelle Obama wies Gerüchte über Ehekrise in Podcast-Interview zurück

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Das ehemalige US-Präsidenten-Paar Barack (63) und Michelle Obama (61) wurden zum ersten Mal seit vier Monaten wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Wie das US-Portal Page Six berichtet, besuchte das Paar das italienische Restaurant Osteria Mozza in Washington D. C. für einen romantischen Abend zu zweit.

Von intimer Privatsphäre war bei ihrer Date Night aber wenig zu spüren. Das ehemalige Präsidenten-Paar wurde von anderen Gästen beim Verlassen eines privaten Speiseraums gefilmt, und als sie durch das Restaurant gingen, brach spontaner Applaus aus. Die Obamas nahmen es gelassen: Beide winkten den Anwesenden zu, während sie in Begleitung von Sicherheitspersonal das Lokal verliessen. Barack Obama schüttelte einigen Mitarbeitern die Hand und unterhielt sich kurz mit Gästen, bevor er nach draussen geleitet wurde.

Michelle Obama wollte mehr Zeit für sich selbst

Dieser Restaurantbesuch steht im Gegensatz zu den Gerüchten, die in den letzten Monaten die Runde machten – immer wieder wurde über eine Ehekrise spekuliert. Genährt wurde das Getuschel unter anderem dadurch, dass Michelle Obama mehrere Veranstaltungen ihres Mannes nicht besuchte. Ihr Ehemann Barack gab gegenüber The Daily Beast zu, dass die Beziehung nach seiner Präsidentschaft «tiefe Defizite» aufwies. Er wolle nun mit gemeinsamen Aktivitäten wieder aus diesem Loch kommen.

Michelle Obama äusserte sich ebenfalls zu den Gerüchten und erklärte, warum man sie in der letzten Zeit selten gemeinsam gesehen habe. In einem kürzlichen Podcast-Interview sagte sie, dass sie sich bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen habe, um Zeit für sich selbst zu haben. Sie erklärte: «Das ist etwas, womit wir als Frauen zu kämpfen haben – Menschen zu enttäuschen. So sehr, dass die Leute sich nicht einmal vorstellen können, dass ich eine Entscheidung für mich selbst treffe, und dann annehmen, dass mein Mann und ich uns scheiden lassen.»

Sie will Freundinnen treffen und reisen

Michelle Obama betonte, dass sie nach vielen Jahren im Rampenlicht nun bewusst Entscheidungen für sich selbst treffe. Sie möchte mehr Freiheit haben, um spontan Freundinnen zu treffen oder zu reisen.

Die Obamas lernten sich 1989 kennen und heirateten drei Jahre später. Sie haben zwei erwachsene Töchter, Malia (26) und Sasha (23). Mit ihrem jüngsten gemeinsamen Auftritt haben Barack und Michelle Obama die Trennungsgerüchte jetzt offenbar endgültig aus der Welt geschafft.