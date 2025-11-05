Star-Youtuber «Lochis» packen über Ex-Manager aus

Die ehemaligen Teenie-Stars Roman und Heiko Lochmann hörten am Höhepunkt ihrer Karriere mit Youtube auf. Jetzt erzählen die Zwillinge, wie ihr Manager sie damals abzockte. Auch andere Stars tauchten nach ihrem Erfolg unter.

Im Alter von nur zwölf Jahren luden Roman und Heiko Lochmann (beide heute 26) alias «Die Lochis» im Jahr 2011 ihr erstes Video auf Youtube hoch. Innert kürzester Zeit wurden sie zu gefeierten Teenie-Stars, sammelten 2,6 Millionen Abonnenten – bis sie 2019 überraschend die Reissleine zogen und ihren Rückzug von der Plattform verkündeten. In der ZDF-Doku «Teenstar Dilemma» blicken die Zwillinge kritisch auf diese Zeit zurück.

«Am wenigsten wir selbst waren wir 2017. Wir waren jung, naiv, haben das Wesentliche aus den Augen verloren», erzählt Heiko Lochmann. Besonders ihr ehemaliger Manager, der in der Doku nicht namentlich genannt wird, bekommt scharfe Kritik ab. «In dem wirtschaftlich erfolgreichsten Jahr als Lochis haben wir nichts verdient.»

Ihr Ex-Manager habe sie als Teenager zu einem Lifestyle verleitet, den sie selber gar nicht wollten. Ausserdem habe er sie zu unverhältnismässig teuren Produktionen verleitet, wie beispielsweise zu einem Dreh mit einer 20-köpfigen Crew in Thailand. Bezahlt wurde mit den Youtube-Einnahmen der Lochis.

«Haben unsere Ideale verloren»

Roman Lochmann sagt: «Es war auf jeden Fall Grössenwahn – aber nicht unser Grössenwahn.» Dieser habe nicht nur finanzielle, sondern auch persönliche Folgen gehabt. «Wir haben immer mehr eine Rolle gespielt, die uns jemand anderes gegeben hat, haben in der Zeit auch unsere eigenen Ideale verloren», gesteht Heiko Lochmann

Auch die Eltern merkten, dass sich ihre Söhne veränderten. «Die Jungs entfernten sich immer mehr von uns», schildert es Mama Anja. «Der Manager hat ihnen auch schön beigebracht, dass nur das Beste gut genug ist», fügt Papa Ralph an. «Man hat sich gar nicht getraut, was gegen ihn zu sagen.»

Ein Schlüsselmoment in Thailand führte schliesslich zum Umdenken. «Dann haben wir irgendwann die Notbremse gezogen und uns von einem bestimmten Umfeld getrennt», erklärt Roman Lochmann. 2019 beendeten sie ihre Youtube-Karriere endgültig.

Die Lochis sind nicht die einzigen Youtube-Stars, die sich trotz ihres Ruhms aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben. Blick gibt dir drei weitere Beispiele.

Bibis Beauty Palace

Sie war das Gesicht einer ganzen Youtube-Generation. Mit Schminktipps, Pärchen-Vlogs und Lifestyle-Content baute sich Bianca Heinicke (32) ein Millionen-Imperium auf. Doch 2022 kam der Bruch. Plötzlich keine neuen Videos, keine Stories, kein Statement. Fans spekulierten wild, vor allem nach der Trennung von Ehemann und Youtube-Partner Julian Claßen (32). Während er weiter präsent blieb, zog sich Bibi komplett aus der Öffentlichkeit zurück. 2024 meldete sie sich mit einem ausführlichen Statement bei ihren Fans zurück.

Y-Titty

Die Urgesteine deutscher Youtube-Comedy: Philipp Laude (35), Matthias Roll (34) und Oğuz Yilmaz (34), besser bekannt als Y-Titty, starteten 2008 mit Sketchen, Parodien und Musikvideos. Millionen klickten, lachten und feierten das Trio als Pioniere der Plattform. 2015 kam der überraschende Bruch: Y-Titty lösten ihren Kanal auf und zogen sich aus der Öffentlichkeit zurück. Seitdem tauchen sie nur noch selten in den Medien auf.

Simon Desue

Der deutsche Youtube-Star Simon Desue (34), der einst Millionen von Fans mit seinen lustigen Videos begeisterte, hat in Wahrheit schon lange mit psychischen Problemen zu kämpfen. Das verriet er seinen Followern vor zwei Jahren bei Instagram in einem emotionalen Statement. Seit fünf Jahren wurde auf seinem Kanal mit fast fünf Millionen Followern nichts mehr hochgeladen. Aktuell sieht sich Desue mit Drogenvorwürfen konfrontiert.



