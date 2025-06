Inscope21 spricht erstmals über sein Kind mit Jennifer Saro

YouTuber Inscope21 und Reality-TV-Star Jennifer Saro reden erstmals öffentlich über ihr gemeinsames Kind. In einem 15-Minuten-Video erklären sie ihren Fans die ganze Wahrheit.

Ihr Sohn leidet am genetisch bedingten Prader-Willi-Syndrom

Inscope21, bürgerlich Nicolas Lazaridis (30) und Jennifer Saro (29) brechen ihr Schweigen. Im Mai 2022 kam ihr gemeinsamer Sohn «Keksi» zur Welt, wie sie ihn liebevoll nennen. Bis Ende April 2025 hielt Saro die Identität des Vaters geheim.

Dann kommentierte Lazaridis ein Tiktok-Video, behauptete, er würde seinen Sohn regelmässig sehen. Saro widersprach vehement: «Achja, seit wann? Ich sage ja wirklich nie öffentlich was, aber wenn das so bleiben soll, würde ich dir raten, auch einfach leise zu sein und vor allem nicht zu lügen.»

Nun haben sich der Youtuber und der Reality-Star erstmals gemeinsam vor die Kamera begeben, um für Klarheit zu sorgen. «Ich glaube, wir beide hätten niemals gedacht, dass wir nebeneinandersitzen und so ein Video drehen», beginnt Saro das 15-minütige Video.

So haben sich Lazaridis und Saro kennengelernt

Die jungen Eltern fangen ganz am Anfang an, erzählen, dass sie sich über Freunde kennengelernt haben. «Wir haben uns ein paar Mal gesehen und dann einmal miteinander geschlafen», sagt die Bachelorette von 2023.

Sie seien auch nicht unverantwortlich gewesen, wie sie erzählt. «Wir haben mit Kondom verhütet. Es kann jedem passieren. Wir sind direkt in die Notfallapotheke gefahren und ich habe die Pille noch da eingenommen.»

Zu dem Zeitpunkt, als Saro erfuhr, dass sie schwanger ist, hatte das Kind bereits einen Herzschlag gehabt. Eine Abtreibung kam für sie auch aus religiösen Gründen nicht infrage. «Für manche Menschen ist es eine Option und es ist auch in Ordnung, dass es diese gibt.»

Kontaktabbruch nach Gespräch über Schwangerschaft

Das erste Gespräch zwischen ihr und Lazaridis sei nicht positiv gewesen. Anschliessend gab es für einige Monate einen Kontaktabbruch. «Da wir uns aber durch Freunde kennengelernt haben und wir beide mit denen noch Kontakt hatten, haben sie uns zueinander geführt, dass wir nochmal miteinander gesprochen haben.»

Danach hat man versucht, eine Freundschaft aufzubauen, und die Erziehung ihres Kindes bestmöglich gemeinsam hinzubekommen. «Es ist normal, dass nicht alles glattlaufen wird», sagt der Youtuber.

Zu dieser Zeit waren sie euphorisch, abseits der Öffentlichkeit. Lazaridis hat damals ein Video hochgeladen und seinen Fans verraten, dass er Vater wird. Wer die Mutter ist, hielt er geheim.

Doch schnell sei der Deutsche in ein Loch gefallen. «Ich hatte Zwangsgedanken, mir ging es da nicht gut. Dann habe ich mich auch noch Hals über Kopf in dieser Zeit in eine andere Frau verliebt.» Lazaridis bereue es sehr, dass er zu dieser Zeit zu wenig Verantwortung übernommen habe.

Ihr Kind leidet am Prader-Willi-Syndrom

«Jetzt kommt der nächste Punkt: Unser Kind hat eine Behinderung», klärt der Youtuber auf. Ihr Sohn «Keksi» leidet am Prader-Willi-Syndrom, eine genetisch bedingte Krankheit. «Du hast es mir gesagt, aber erst später öffentlich gemacht», sagt er. «Zu dieser Zeit habe ich meine Videos über das Kind offline genommen.»

Einige warfen Lazaridis vor, dass damals, wo rauskam, dass das Kind eine Behinderung hat, er sein Kind habe verstossen wollen. «Das habe ich auch so verstanden», sagt Saro und fügt an: «Weil wir auch nicht miteinander geredet haben.»

«Ich habe es privat einfach nicht ansatzweise hinbekommen, die Situation hinzukriegen, was hat es dann in der Öffentlichkeit zu suchen», erklärt sich Lazaridis.

Saros neuer Partner hilft beim Kind

Danach nutzt der Youtuber die Gelegenheit, um der Mutter seines Kindes ein grosses Lob auszusprechen. «Ich habe in letzter Zeit erfahren dürfen, was es bedeutet, einen ganzen Tag mit ihm zu verbringen. Meinen tiefsten Respekt.»

Die Eltern erzählen, dass Jennifer Saro einen neuen Partner hat. «Alex ist das beste Beispiel dafür, dass es funktionieren kann. Er unterstützt uns in dem Ganzen auch noch», so der Reality-Star. «Eifersucht ist überhaupt nicht da», fügt der Youtuber an.

Abschliessend richtet Saro versöhnliche Worte an Lazaridis. «Du hast einfach eine schlechte Entscheidung getroffen, versucht es aber jetzt besser zu machen. Das ist das Einzige, was zählt.»